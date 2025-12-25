Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας, όταν ένας νεαρός άνδρας επιτέθηκε με μπαλτά σε κατοίκους πολυτελούς έπαυλης, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας. Το περιστατικό σκόρπισε τρόμο στην περιοχή και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Sweden Herald, ο δράστης, ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, τραυμάτισε σοβαρά ακόμη δύο άτομα πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Οι αρχές ανέφεραν ότι δέχθηκαν κλήση για επίθεση σε εξέλιξη και έσπευσαν στην έπαυλη, όπου εντόπισαν τον άνδρα να συνεχίζει την επιθετική του δράση.

Several people injured in incident in Sweden https://t.co/F4TXJDI8mB



Several people have been injured in a "violent" incident that took place in Sweden's town of Boden on Thursday, according to the local police department."We have an ongoing case there… — Börsenberichte (@BoersenDE) December 25, 2025

Κατά την επιχείρηση σύλληψής του, ο δράστης φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να ανοίξουν πυρ. Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε επί τόπου. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η σχέση του δράστη με τα θύματα. Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό κέντρο της Σουηδίας, καθώς εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού.

Το σοκαριστικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.