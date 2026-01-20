Ένα τεράστιο φυσικό μοβ ζαφείρι που ανακαλύφθηκε στη Σρι Λάνκα έχει καταχωρηθεί επίσημα στα παγκόσμια επιστημονικά και πολιτιστικά αρχεία, με τους ειδικούς να το περιγράφουν ως τον μεγαλύτερο πολύτιμο λίθο του είδους του στον κόσμο.

Γνωστός ως «Αστέρι της Καθαρής Γης», ο πολύτιμος λίθος ζυγίζει 3.536 καράτια και παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Κολόμπο το Σάββατο. Έχει πιστοποιηθεί από το Γεμολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής (GIA) και έχει τεκμηριωθεί ανεξάρτητα από το Lanka Gemological Laboratory, το οποίο επιβεβαίωσε την προέλευσή του από τη Σρι Λάνκα γνωστή και ως Κεϋλάνη.

Οι γεμολόγοι δήλωσαν ότι ο λίθος διακρίνεται για το σπάνιο και ευκρινές φαινόμενο των έξι ακτίνων, γνωστό ως αστερισμός, που είναι ορατό σε όλη την επιφάνειά του. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι η στρογγυλή κοπή καμποσόν, σε συνδυασμό με το μέγεθος, τη διαύγεια και το χρώμα του, τον καθιστούν το μεγαλύτερο γνωστό φυσικό ζαφείρι με στρογγυλή κοπή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι το ζαφείρι σχηματίστηκε μέσω φυσικών γεωλογικών διεργασιών που διήρκεσαν εκατομμύρια χρόνια και δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να κατασκευαστεί τεχνητά, περιγράφοντας τις συνθήκες που απαιτούνται για την παραγωγή ενός τέτοιου δείγματος ως εξαιρετικά σπάνιες.

Kudrat ka Anmol Karishma ✨💎 | World’s Largest Purple Star Sapphire!



Sri Lanka once again stuns the world 🇱🇰

Colombo mein unveil hua 3,563 carat ka Purple Star Sapphire – “Star of Pure Land”, jo size, shine aur rarity sab mein one-of-a-kind hai!



🔮 6-ray natural star… pic.twitter.com/WgvPOregd1 — Sunil Kumar (@sunilku20403616) January 18, 2026

Πέρα από την επιστημονική του αξία, ο πολύτιμος λίθος παρουσιάστηκε ως αντικείμενο πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η επίσημη παρουσίασή του σηματοδότησε την πρώτη φορά που το ζαφείρι τοποθετήθηκε σε ένα δομημένο πλαίσιο που συνδυάζει επιστημονική επαλήθευση, γεωλογικό πλαίσιο και μακροπρόθεσμη πολιτιστική τεκμηρίωση.

Η ευθύνη φύλαξης του Star of Pure Land ανήκει επί του παρόντος στην Tucson Masterpiece Gem Society των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εκπροσώπησε τον πολύτιμο λίθο σε ρόλο διαχειριστή. Η παρουσίαση συντονίστηκε στο πλαίσιο του Star of Pure Land Project, μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην υποστήριξη της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της υπεύθυνης επικοινωνίας με το κοινό.

