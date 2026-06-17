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Με πιο συγκρατημένες κινήσεις συνεχίζουν την πορεία τους οι ασιατικές αγορές μετά το αρχικό ράλι που προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν αρχικά θετικά την εξέλιξη, προεξοφλώντας αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών και μείωση των πιέσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ωστόσο, η εικόνα της Τετάρτης εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, καθώς οι αγορές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας και την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

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Το πετρέλαιο σταθεροποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με το Brent να διαπραγματεύεται γύρω στα 79,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κοντά στα 76,5 δολάρια, ανακτώντας μικρό μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών. Η αγορά είχε σημειώσει έντονη πτώση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η επιστροφή της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα επιτρέψει την επαναφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου στη διεθνή αγορά.

Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 0,6% στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει το WTI, στα 76,53 δολάρια. Η μικρή αυτή ανάκαμψη ακολουθεί δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις σημαντικών απωλειών, κατά τις οποίες οι τιμές υποχώρησαν περίπου 5% την Τρίτη, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.

«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν μετά τη συμφωνία ειρήνης, όμως οι επενδυτές απέφυγαν περαιτέρω ρευστοποιήσεις εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, Χιρογιούκι Κικούκαβα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το αμερικανικό αργό WTI μπορεί να παραμείνει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, με πιθανές διακυμάνσεις έως και 10 δολάρια πάνω ή κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή αγορά αποτελεί η πρώτη εξαγωγή ιρανικού αργού μετά από δύο μήνες. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη αποστολή πετρελαίου μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αποκλεισμού.

Δορυφορικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλοιων πέρασαν τη γραμμή του αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Η εξέλιξη θεωρείται η πρώτη ένδειξη ότι η συμφωνία αρχίζει να έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, αυξάνοντας τις προσδοκίες για σταδιακή ενίσχυση της προσφοράς πετρελαίου.

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Οι πρώτες λεπτομέρειες της συμφωνίας άρχισαν να γίνονται γνωστές την Τρίτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μετά την επίσημη υπογραφή θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επανεκκινήσει πλήρως τις πωλήσεις πετρελαίου.

Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, προβλέπει παράταση για ακόμη 60 ημέρες της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση.

Βάσει των μέχρι τώρα πληροφοριών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά παραλύσει μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

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Παρά τη συμφωνία, η πλήρης επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού παραμένει αβέβαιη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι τα Στενά έχουν ήδη ανοίξει, ωστόσο αργότερα διευκρίνισε ότι η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί μετά την τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητεί από το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες που φέρεται να έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου, η Τεχεράνη καλείται να προχωρήσει σε πλήρη αποναρκοθέτηση και να απομακρύνει κάθε εμπόδιο που επηρεάζει την κίνηση των πλοίων.

Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η εμπορική κυκλοφορία θα μπορούσε να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μέσα σε περίπου 30 ημέρες, εφόσον το Ιράν κινηθεί άμεσα. Ωστόσο, ο ανώτερος μηχανικός του RAND Corporation, Σκοτ Σάβιτς, προειδοποίησε ότι η διαδικασία αποναρκοθέτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και σημαντικούς πόρους.

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Όπως ανέφερε, το Ιράν έχει αποτελεσματικές δυνατότητες στην τοποθέτηση ναρκών, όμως η εξουδετέρωση και απομάκρυνσή τους αποτελεί διαφορετική και πολύ πιο απαιτητική διαδικασία. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι η Τεχεράνη διαθέτει ακριβή στοιχεία για όλες τις θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί νάρκες.

Η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής εφόσον διαπιστωθούν καθυστερήσεις από την ιρανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει πληροφορίες για τις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί τα εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τη συμφωνία. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρατήσει αποστάσεις τόσο από την εκεχειρία του Απριλίου όσο και από το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δημιουργώντας ερωτήματα για τη διάρκεια και τη σταθερότητά του.

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Την Τρίτη, ισραηλινά drones πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον τριών οχημάτων στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μάλιστα σε δημόσια επίπληξη των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών.

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Δημοσκόπηση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan έδειξε ότι μόλις το 18% των πολιτών στηρίζει τη συμφωνία, ενώ το 55% δηλώνει αντίθετο. Παράλληλα, περίπου το 70% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά και τα στοιχεία για τη ζήτηση πετρελαίου. Στην Κίνα, η επεξεργασία αργού υποχώρησε κατά 9,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, γεγονός που δείχνει ότι τα διυλιστήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν αποθέματα που είχαν δημιουργηθεί κατά την περίοδο της κρίσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για μείωση 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών.

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Οι επενδυτές περιμένουν πλέον τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση των τιμών.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τις αγορές είναι η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στη Γενεύη την Παρασκευή. Μέχρι τότε, η πορεία των ιρανικών εξαγωγών, η διαδικασία αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ και οι πολιτικές αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή θα παραμείνουν στο επίκεντρο.

Προς το παρόν, οι αγορές δείχνουν ότι έχουν ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος της αποκλιμάκωσης. Για αυτό το πετρέλαιο δεν συνεχίζει την απότομη πτώση των προηγούμενων ημερών, αλλά σταθεροποιείται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για το Brent, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια διατηρούν τα κέρδη τους χωρίς να επαναλαμβάνουν το αρχικό κύμα αισιοδοξίας.