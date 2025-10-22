Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Ο σύζυγος της Σανάε Τακαΐτσι, που έγινε την Τρίτη (21/10) η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε πως θέλει να στηρίξει τη σύζυγό του ως ένας «διακριτικός σύζυγος», προετοιμάζοντας τα γεύματά της ενόσω θα παραμένει μακριά από το φως των προβολέων.

Advertisement

Advertisement

«Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στις δυτικές χώρες, είναι καλύτερα για έναν σύζυγο να παραμένει στη σκιά», δήλωσε ο Τάκου Γιαμαμότο, πρώην βουλευτής, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fukui.

Η Σανάε Τακαΐτσι και το υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης της Ιαπωνίας

Ο Γιαμαμότο υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι η επικεφαλής της κυβέρνησης να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά μαζί με τους εταίρους της στον συνασπισμό προκειμένου να «υλοποιήσει το όραμά της ως πρωθυπουργού».

«Εύχομαι να της δώσω μια στέρεη βοήθεια ως ‘διακριτικός σύζυγος’, ώστε η παρουσία μου να μην γίνει εμπόδιο», πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi.

Ο Τάκου Γιαμαμότο, σύζυγος της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Ο πρώην βουλευτής και η Τακαΐτσι παντρεύτηκαν το 2004 αλλά πήραν διαζύγιο το 2017, επικαλούμενοι «διαφορές πολιτικών απόψεων».

Ξαναπαντρεύτηκαν το 2021, αφότου ο Γιαμαμότο υποστήριξε την υποψηφιότητα της Τακαΐτσι για την προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος εκείνη τη χρονιά. Ο ίδιος έχασε την έδρα του στην κάτω βουλή έπειτα από πρόωρες εκλογές.

Παράδοση και έμφυλη ισότητα στην Ιαπωνία

Η ιαπωνική κουλτούρα και παράδοση υπαγορεύουν μια πιο απομονωμένη παρουσία, ιδιαίτερα για τους άνδρες συζύγους ισχυρών γυναικών, για να υποστηρίζεται με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια μέσα από διακριτικούς καθημερινούς ρόλους.

Advertisement

Οι απόψεις της Τακαΐτσι για το φύλο την τοποθετούν στη δεξιά του ήδη συντηρητικού ΦΔΚ – έτσι, εναντιώνεται κυρίως στην αναθεώρηση ενός νόμου του 19ου αιώνα που απαιτεί από τα παντρεμένα ζευγάρια να μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, γενικά εκείνο του άνδρα.

Στη διάρκεια του πρώτου γάμου τους, η Τακαΐτσι είχε πάρει το επώνυμο του Γιαμαμότο. Στη συνέχεια, στον δεύτερο γάμο τους, εκείνος πήρε το επώνυμο της συζύγου του ως επίσημο επώνυμο για διοικητικούς σκοπούς.

Η εκλογή της Τακαΐτσι αποτελεί θετική εξέλιξη για την ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης στην ανδροκρατούμενη ιαπωνική πολιτική αλλά η διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών και νόμων, όπως αυτός περί επιθέτου, δείχνει ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για να επιτευχθεί πλήρης έμφυλη ισότητα στη χώρα.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)