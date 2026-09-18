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Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του στο πολιτικό σύστημα, καθώς πολλοί υποψήφιοι που αντιτίθενται στις πολεμικές επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από τα ψηφοδέλτια.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσιάζει τη συμμετοχή στις εκλογές ως απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλιση της ρωσικής νίκης και την επίδειξη εθνικής αποφασιστικότητας απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.

Οι αρχές χρησιμοποιούν τη διαδικασία για να αξιολογήσουν την κοινωνική κόπωση εν μέσω οικονομικών πιέσεων, ελλείψεων σε καύσιμα και των επιπτώσεων από τις διεθνείς κυρώσεις στη χώρα.

Τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά από την Κυριακή το απόγευμα έως και τη Δευτέρα, ολοκληρώνοντας την καταμέτρηση των ψήφων για τις 450 έδρες.

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Στις κάλπες από σήμερα και έως την Κυριακή προσέρχονται οι Ρώσοι για την ανάδειξη των νεών μελών της Δούμας με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τις παρουσιάζει ως βαρόμετρο της υποστήριξης προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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Η εκλογική διαδικασία —η οποία θα καθορίσει τη σύνθεση της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του κοινοβουλίου που αριθμεί 450 έδρες— αναμένεται ευρέως να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία» (που στηρίζει τον Πούτιν) σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι που αντιτίθενται στον πόλεμο αποκλείστηκαν από τα ψηφοδέλτια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλοκο» (Yabloko) —το οποίο τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός— είχε παραβιάσει τους εκλογικούς κανόνες, αν και ορισμένοι υποψήφιοι του κόμματος εξακολουθούν να συμμετέχουν στις εκλογές σε μεμονωμένες εκλογικές περιφέρειες.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος ενόψει της ψηφοφορίας, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συμμετοχή στις εκλογές θα συμβάλει στη διασφάλιση της ρωσικής νίκης στην Ουκρανία και θα καταδείξει την εθνική αποφασιστικότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η εθνική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας, λόγω των —όπως τις χαρακτηρίζει— ολοένα και πιο επικίνδυνων προσπαθειών των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και άλλων εχθρών να υποκινήσουν αναταραχές στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ορισμένοι Ρώσοι ανησυχούν περισσότερο για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην καθημερινότητά τους. Η οικονομία δέχεται επίσης πιέσεις και οι αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν την εκλογική διαδικασία για να μετρήσουν τον βαθμό της κόπωσης της κοινωνίας από τον πόλεμο, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων —που προκλήθηκαν από πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)— προκαλούν αναστάτωση σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τα υψηλά επιτόκια, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τις δυτικές κυρώσεις.

Τα πρώτα, μερικά αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά από τις 18:00 GMT της Κυριακής, ενώ τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα.