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Δημόσια αποχαιρέτισε τη Χέιντεν Πανετιέρ ο Στίβεν Τάιλερ, με τον τραγουδιστή και την ηθοποιό να είχαν συνεργαστεί στη δημοφιλή σειρά «Nashville».

Ο frontman των Aerosmith είχε εμφανιστεί μαζί με την Πανετιέρ σε επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Οι δύο τους είχαν ερμηνεύσει το «Crazy» της Πάτσι Κλάιν, σε μια κοινή μουσική εμφάνιση που είχε ξεχωρίσει.

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Hayden Panettiere singing "Crazy" with Steven Tyler on ABC's Nashville (2015)



R.I.P. 🕊️✨💖 you'll always be remembered. pic.twitter.com/nsqWwEBAta — y2k (@y2kpopart) August 17, 2026

Με αφορμή τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού, ο Στίβεν Τάιλερ μίλησε στο TMZ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της, ιδιαίτερα στη μητέρα της.

«Ήταν μια αγαπημένη μου φίλη, την αγαπούσα πολύ και λυπάμαι για τη μαμά της. Πολλή αγάπη σε εκείνη», είπε.

Aerosmith's Steven Tyler pays memorial to late Nashville co-star and 'dear friend' Hayden Panettiere following her tragic death at 36 https://t.co/ttDJg9sD7U — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 19, 2026

Μάλιστα, την περίοδο που είχε προβληθεί το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Τάιλερ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Χέιντεν Πανετιέρ, χαρακτηρίζοντάς την «διαμάντι» και εξυμνώντας τον επαγγελματισμό της τόσο στα γυρίσματα και τις ηχογραφήσεις όσο και εκτός πλατό.

«Είναι πραγματικά επαγγελματίας τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των ηχογραφήσεων όσο και εκτός πλατό. Η Χέιντεν είναι διαμάντι», είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly.