Αντιδράσεις προκάλεσε το ιδιωτικό πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, εξαιτίας της τούρτας που του προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του, Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ, του έδωσε μια τούρτα διακοσμημένη με θηλιά κρεμάσματος, πάνω στην οποία ήταν γραμμένη η φράση: «Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

🇮🇱🇵🇸 Ben Gvir's 50th birthday cake featured a map of "Greater Israel" over the entire area between the Jordan River – Mediterranean Sea & two pistols



On top — large golden noose, symbolizing his legislation proposal of the death penalty for Palestinians convicted of terrorism https://t.co/y24y5bqQac pic.twitter.com/l5hqi2D2r3 — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 3, 2026

Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο ίδιος ο υπουργός έχει εκφραστεί στο παρελθόν υπέρ αυστηρότερων ποινών για Παλαιστινίους που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και υπέρ της επιβολής θανατικής ποινής.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, στο πάρτι παρευρέθηκαν ανώτεροι αξιωματικοί της ισραηλινής αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές επικρίσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την παρουσία ένστολων σε μια τέτοια εκδήλωση ως ακατάλληλη.

עוגת היומלדת 50 של השר בן גביר pic.twitter.com/XExeZgKrsg — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 2, 2026