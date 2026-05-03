Αντιδράσεις προκάλεσε το ιδιωτικό πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, εξαιτίας της τούρτας που του προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του, Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ, του έδωσε μια τούρτα διακοσμημένη με θηλιά κρεμάσματος, πάνω στην οποία ήταν γραμμένη η φράση: «Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».
Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο ίδιος ο υπουργός έχει εκφραστεί στο παρελθόν υπέρ αυστηρότερων ποινών για Παλαιστινίους που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και υπέρ της επιβολής θανατικής ποινής.
Παράλληλα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, στο πάρτι παρευρέθηκαν ανώτεροι αξιωματικοί της ισραηλινής αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές επικρίσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την παρουσία ένστολων σε μια τέτοια εκδήλωση ως ακατάλληλη.