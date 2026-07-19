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Οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα όπως βιασμό, εμπορία ανθρώπων και κατοχή παράνομου οπτικοακουστικού υλικού, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2010-2017.

Η Βρετανική Βασιλική Εισαγγελία ενέκρινε τις νέες διώξεις βασιζόμενη σε πρόσθετο αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε η Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ για τέσσερα επιπλέον φερόμενα θύματα.

Ο δικηγόρος των αδελφών Τέιτ δήλωσε ότι οι πελάτες του είναι αθώοι και χαρακτήρισε τις διώξεις ως πολιτικά υποκινούμενη επίθεση με σκοπό την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

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Οι αδελφοί Άντριου και Τριστάν Τέιτ, «οι influencers των incels», που συχνά απαχολούν τα ΜΜΕ για τις σεξιστικές και προκλητικές απόψεις τους, συνελήφθησαν το Σάββατο 18/7 στο Μαϊάμι, εκτελώντας σφραγισμένο ένταλμα που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ομοσπονδιακών Αστυνόμων – U.S. Marshals Service.

Η Βρετανική Βασιλική Εισαγγελία ενέκρινε την απαγγελία επιπλέον κατηγοριών εναντίον των Άντριου και Τριστάν Τέιτ, οι οποίες αφορούν τέσσερα ακόμη φερόμενα θύματα.

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Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Οι εισαγγελείς του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή τους στο Μαϊάμι, προκειμένου να δικαστούν τόσο για τις αρχικές όσο και για τις νέες κατηγορίες.

Ο Άντριου Τέιτ, 39 ετών, αντιμετωπίζει 7 νέες κατηγορίες για βιασμό, 3 κατηγορίες για εμπορία ή διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική βία που προκάλεσε σωματική βλάβη, καθώς και 19 κατηγορίες για κατοχή εικόνων παιδικής κακοποίησης και ακραία πορνογραφία.

Ο αδερφός του, Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017.

Τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους αδελφούς Τέιτ, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ (Joseph McBride), δήλωσε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψή τους το βράδυ του Σαββάτου ότι «όλος ο κόσμος γνωρίζει πως ο Άντριου και ο Τρίσταν είναι αθώοι». «Οι εχθροί τους το γνωρίζουν καλύτερα από όλους. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που έχουν γίνει στόχος», συνέχισε ο ΜακΜπράιντ, χαρακτηρίζοντας τις νέες κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».

Υποστήριξε επίσης ότι οι νέες κατηγορίες έχουν στόχο να αντικρούσουν την αγωγή για δυσφήμιση που έχουν καταθέσει οι δύο αδελφοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε βέβαιοι ότι, μόλις ένας αρμόδιος δικαστής εξετάσει τα πραγματικά γεγονότα και μόλις το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίσει αυτή την κατάφωρη κατάχρηση της ίδιας του της εξουσίας, ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ θα αφεθούν ελεύθεροι. Η Αμερική δεν κάνει τη βρόμικη πολιτική δουλειά της Βρετανίας», πρόσθεσε.

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Τον Μάιο του 2025, οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Άντριου Τέιτ, 39 ετών, και ο Τρίσταν Τέιτ, 37 ετών, θα αντιμετωπίσουν συνολικά 21 κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα συγκεκριμένα φερόμενα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2012 και 2016. Το 2024, η Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ εξασφάλισε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για τους δύο αδελφούς, προκειμένου να επιστρέψουν από τη Ρουμανία, όπου διαμένουν και βρίσκονται ήδη υπό ποινική έρευνα. Τον Ιούνιο, οι αδελφοί έχασαν τη δικαστική μάχη με την οποία ζητούσαν να πληροφορηθούν τα ονόματα των κατηγόρων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η Εισαγγελική Υπηρεσία έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να διατηρηθούν απόρρητα τα στοιχεία των φερόμενων θυμάτων μέχρι την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Πρόσθετο αποδεικτικό υλικό

Όπως αναφέρει το Sky News, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Σοβαρών Εγκλημάτων της CPS, Μάλκολμ ΜακΧάφι, δήλωσε ότι οι νέες διώξεις βασίστηκαν σε πρόσθετο αποδεικτικό υλικό που διαβίβασε η Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ, η οποία συνεχίζει να συνεργάζεται με τις εισαγγελικές αρχές και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της πολύχρονης έρευνας.

Tate brothers arrested in US after more charges laid against them in UK https://t.co/9Ww2NIZdKc Advertisement July 19, 2026

Από την πλευρά της, η βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας του Μπέντφορντσαϊρ, Καρένα Τόμας, κάλεσε το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει θέση για τη βία των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Την ίδια ώρα, οι αδελφοί Τέιτ αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, υποστήριξε ότι οι πελάτες του είναι αθώοι και ισχυρίστηκε πως οι νέες διώξεις αποτελούν αντίποινα για αγωγές δυσφήμισης που έχουν καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αμερικανικό δικαστήριο δεν θα επιτρέψει την έκδοσή τους, υποστηρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν κάνουν τη βρόμικη πολιτική δουλειά της Βρετανίας».

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Ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της «manosphere» —των διαδικτυακών κοινοτήτων που προτάσσουν την παραδοσιακή αρρενωπότητα και τον αντιφεμινισμό— ο Άντριου Τέιτ επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες στα social media, μετρώντας 10,8 εκατομμύρια followers στο Χ. Οι διχαστικές του απόψεις χαρακτηρίζονται συχνά από μισογυνισμό. Την ίδια στιγμή, στη Ρουμανία, η οποία αποτελεί τη βάση του τα τελευταία έτη, ο Τέιτ είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν το trafficking ανηλίκων, τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.