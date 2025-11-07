Ο επενδυτής κρυπτονομισμάτων από την Αγία Πετρούπολη, Ρομάν Nόβακ, και η σύζυγός του Aννα βρέθηκαν δολοφονημένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Νόβακ ήταν ο δημιουργός του προγράμματος Fintopio για γρήγορες μεταφορές κρυπτονομισμάτων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη Meduza, προσέλκυσε επενδύσεις ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων και μετά εξαφανίστηκε με τα χρήματα. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι της Fintopio έμειναν χωρίς μισθούς και οι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή, έχασαν τα χρήματα τους.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ο Novak συχνά παρουσιάζονταν στους επενδυτές ως φίλος του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, αν και ο τελευταίος δεν επιβεβαίωσε αυτή τη γνωριμία.

Ο Nόβακ και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν σε μια ενοικιαζόμενη βίλα στην πόλη Hatta, όπου οι δράστες τους παρέσυραν με το πρόσχημα μιας συνάντησης με πιθανούς επενδυτές. Στη βίλα σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι «επενδυτές» απαίτησαν το κλειδί για το πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων του Nόβακ. Υποτίθεται ότι έδωσε τα στοιχεία στους εγκληματίες, αλλά το πορτοφόλι αποδείχθηκε άδειο. Στη συνέχεια, σκότωσαν το ζευγάρι, διαμέλισαν τα πτώματα, έβαλαν τα κομμάτια σε σακούλες και τα πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν ανακοινώσει επίσημα την έναρξη έρευνας για την εξαφάνιση ενός ζευγαριού στα ΗΑΕ, αν και δεν έχουν αποκαλύψει τα ονόματά τους. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία συγγενών που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το αγνοούμενο ζευγάρι.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οκτώ άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία ήταν από την Αγία Πετρούπολη. Η έρευνα θεωρεί τρία άτομα, άνδρες ηλικίας 44 έως 53 ετών, ως τους άμεσους οργανωτές και δράστες του φόνου. Ο Νόβακ και η σύζυγός του έχουν ανήλικα παιδιά, τα οποία τέθηκαν υπό την επιμέλεια συγγενών.