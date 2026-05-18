Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακόντισε ξανά Κυριακή την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν καθώς όχι μόνο δεν σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών γίνεται όλο και πιοι εpιθετική και ενώ drone έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων-στενή σύμμαχο χώρα των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social μια εικόνα προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης που παρουσιάζει χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.

Νωρίτερα είχε σχολιάσει στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν θα απομείνει τίποτα» από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει», διεμήνυσε ο Τραμπ. Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που είχε ήδη απειλήσει στις αρχές Απριλίου να αφανίσει «έναν πολιτισμό ολόκληρο», προτού ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός.

Στο μεταξύ, ο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απαίτησε οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για περαιτέρω σύγκρουση, όπως προειδοποίησε.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συμβουλεύουμε τον αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η Θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας». Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό «πράξη πολέμου», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να αντιδράσει. «Όσο περισσότερο παρατείνεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ζημιές για τις χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης, ο Ρεζαΐ τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να αποδείξουν έμπρακτα ότι είναι αξιόπιστες». «Τώρα είναι η Αμερική που πρέπει να αποδείξει την αξιοπιστία της», είπε, προσθέτοντας πως «οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η διπλωματία».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός ξεκίνησε στις 13 Απριλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το Ιράν αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία υπό αμερικανικούς όρους. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, δήλωνε: «Ο αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ξέρει πως εάν (…) το Ιράν υποστεί επίθεση εκ νέου, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη».

Ο δε αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ διεμήνυσε πως εάν στοχοποιηθούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα πλήξει σε αντίποινα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Επιθεση στα ΗΑΕ και σε Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, χθες εκδηλώθηκε πυρκαγιά έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κοντά σε πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, στο Μπαράκα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πλήγμα δεν προκάλεσε τραυματισμούς και δεν διαπιστώθηκε άνοδος των επιπέδων ραδιενέργειας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και η Σαουδική Αραβία για «απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιφέρειας».

Άλλα δυο drones αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων κατήγγειλε την «τρομοκρατική» επίθεση, μοιάζοντας να υπονοεί εμπλοκή του Ιράν, που έπληξε επανειλημμένα κράτη της περιοχής αφότου άρχισε ο πόλεμος, αλλά χωρίς να το κατηγορήσει ονομαστικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του.

Επίσης η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις

Παρά τις εντάσεις, η διπλωματία δεν έχει ακόμη τουλάχιστον παραμεριστεί εντελώς. Ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, η χώρα του οποίου προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον κυριότερο ιρανό διαπραγματευτή, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας-άλλοτε ανώτατο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης–Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όμως δεν είχε κατευναστικά λόγια να πει μετά τη συνάντηση.

«Ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έκανε «καμιά χειροπιαστή παραχώρηση» στην απάντησή της στις πιο πρόσφατες ιρανικές προτάσεις.

Η Ουάσιγκτον «απαίτησε επίσης πολύ αυστηρούς περιορισμούς μακράς διάρκειας στον ιρανικό τομέα της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον παρουσίασε κατάλογο πέντε σημείων απαιτώντας το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει στις ΗΠΑ.

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, παρά την παράταση της μάλλον θεωρητικής ανακωχής για ενάμισι μήνα που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ την Παρασκευή, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά, στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του.

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η Χεζμπολά εξαπέλυσε κάπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το σαββατοκύριακο.