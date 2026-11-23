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Η ανακάλυψη των πυροκλαστικών πετρωμάτων εξέπληξε τους επιστήμονες, καθώς οι γεωλογικές συνθήκες και η υψηλή πίεση του νερού καθιστούν τέτοια φαινόμενα εξαιρετικά ασυνήθιστα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η ερευνητική ομάδα υποθέτει ότι η προσθήκη μάγματος από τον μανδύα ενδέχεται να υποδηλώνει διεύρυνση της ζώνης βύθισης των τεκτονικών πλακών.

Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ακριβή χρόνο των εκρήξεων, καθώς τα δείγματα δεν έχουν χρονολογηθεί και οι εστίες τους δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι περιορισμοί του τεχνολογικού εξοπλισμού εμποδίζουν επί του παρόντος την εξερεύνηση στα βαθύτερα σημεία της τάφρου, όπου οι συνθήκες παραμένουν απρόσιτες για τους ερευνητές.

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Η Τάφρος των Μαριανών κρύβει τα πετρώματα της πιο βαθιάς εκρηκτικής ηφαιστειακής έκρηξης που έχει καταγραφεί ποτέ στον ωκεανό, σύμφωνα με όσα εντόπισε ένα ρομποτικό υποβρύχιο. Η πυροκλαστική ροή βρέθηκε στα 6.148 μέτρα, στα τοιχώματα κοντά στο Challenger Deep, το βαθύτερο γνωστό σημείο της Γης. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Earth Science και ανακοινώθηκε σήμερα, 23 Νοεμβρίου.



Το εύρημα ξάφνιασε τους ίδιους τους ερευνητές. Οι γεωλόγοι θεωρούσαν ότι σε τέτοια βάθη και σε αυτό το σημείο της τάφρου δεν μπορεί να γίνει τέτοια έκρηξη. «Ο εκρηκτικός ηφαιστειασμός κοντά σε τάφρους είναι ασυνήθιστος, οπότε εκπλαγήκαμε πολύ», είπε ο Δρ Robert J. Stern από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Η ομάδα ταξίδεψε στην Τάφρο των Μαριανών στα τέλη του 2024, με την αποστολή TN438 του αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών (NSF). Χρησιμοποίησε το τηλεκατευθυνόμενο όχημα Jason/Medea, που δεν μπορεί να κατέβει πιο βαθιά από τα 6.500 μέτρα. Έκανε επτά καταδύσεις σε ένα τμήμα περίπου 300 χιλιομέτρων κοντά στο Challenger Deep. Η περιοχή αυτή είναι το λεγόμενο πρόμετωπο (forearc), η λωρίδα του πυθμένα μπροστά από τη ζώνη όπου η μία λιθοσφαιρική πλάκα βυθίζεται κάτω από την άλλη.

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Στο δυτικό τμήμα της περιοχής το όχημα συνέλεξε πυροκλαστικά πετρώματα. Είναι λεπτές, επίπεδες στρώσεις πετρωμάτων που σχηματίζονται από εκρηκτικές εκρήξεις. Στην ξηρά, πυροκλαστικές ροές είναι για παράδειγμα τα «σύννεφα» από καυτή τέφρα και αέρια που έθαψαν την Πομπηία. Τα θραύσματα είχαν ξανασυγκολληθεί σε σκληρό πέτρωμα, κάτι που κατά τους ερευνητές δείχνει ότι οι ροές δεν ταξίδεψαν μακριά.

Γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκεί

Ο λόγος είναι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Γης. Το πρόμετωπο βρίσκεται σε ένα τεκτονικό όριο όπου ο μανδύας γενικά δεν είναι αρκετά θερμός για να λιώσει, οπότε οι νέες λάβες είναι σπάνιες. Παίζει ρόλο και η τεράστια πίεση του νερού. Κατά τον Stern, οι εκρήξεις που βλέπουμε στη στεριά δεν μπορούν να έχουν την ίδια ισχύ κάτω από τόσο υψηλή πίεση.

Η ανακάλυψη βοηθά να εξηγηθεί και γιατί το Challenger Deep είναι τόσο βαθύ. Η Ειρηνική πλάκα άρχισε να βυθίζεται κάτω από την πλάκα των Φιλιππίνων πριν από περίπου 52 εκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δύο πλάκες είναι χαλαρά συνδεδεμένες σε αυτό το σημείο. Η πλάκα που βυθίζεται είναι στενή και κοντή, γι’ αυτό λυγίζει πιο απότομα και κάνει την τάφρο πιο απόκρημνη.

Τι μένει αναπάντητο

Οι ερευνητές προτείνουν μια ερμηνεία, αλλά τη χαρακτηρίζουν υπόθεση. Τα παλαιότερα πετρώματα στα ανατολικά δείχνουν ότι οι πλάκες τεντώνονται μηχανικά. Τα νεότερα ηφαιστειακά πετρώματα στα δυτικά δείχνουν ότι προστίθεται μάγμα από τον μανδύα. Αν αυτό ισχύει, η ζώνη βύθισης ίσως διευρύνεται, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις κινήσεις των πλακών στον δυτικό Ειρηνικό.

Υπάρχουν και σημαντικά κενά. Τα πετρώματα δεν έχουν χρονολογηθεί ακόμη, άρα δεν είναι γνωστό πότε έγιναν οι εκρήξεις. Οι ίδιες οι εστίες τους δεν έχουν βρεθεί. Η ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει δείγματα από τον πυθμένα ανάμεσα στα 6.500 και τα 11.000 μέτρα, γιατί τα σημερινά εργαλεία δεν φτάνουν σε αυτά τα βάθη. Κατά τον Stern, εργαλεία που φτάνουν στον πάτο του Challenger Deep έχουν σήμερα μόνο Κινέζοι επιστήμονες και ορισμένοι πλούσιοι επιχειρηματίες.

Πηγές: