Εγχειρίδιο για το πώς θα επιβιώσουν μιας πιθανής φυσικής καταστροφής αλλά και μιας πιθανής κινεζικής εισβολής σκοπεύει να μοιράσει μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση της Ταϊβάν στα 23 εκατομμύρια των πολιτών της, σύμφωνα με το CNN.

Το φυλλάδιο, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει οδηγίες για το τι αποθέματα χρειάζεται να έχουν τα νοικοκυριά, τι είδους πράγματα πρέπει να βάλουν οι κάτοικοι σε τσάντα που θα πάρουν μαζί τους σε έκτακτη ανάγκη αλλά και οδηγίες για το τι να κάνουν αν συναντήσουν στρατιώτες από εχθρικό κράτος.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ άλλων, το εγχειρίδιο προτείνει κάθε νοικοκυριό να έχει αποθέματα φαγητού για μία εβδομάδα και να διατηρεί τσάντα με υπνόσακο δίπλα στην εξώπορτα ενώ επισημαίνει τους τύπους της στρατιωτικής απειλής που μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα όπως δολιοφθορά υποθαλάσσιων καλωδίων και ολική εισβολή.

Σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής, «οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση έχει παραδοθεί ή ότι το κράτος έχει νικηθεί είναι λανθασμένος» αναφέρεται χαρακτηριστικά μέσα στο εγχειρίδιο.

Εργάτης ελέγχει το μηχάνημα εκτύπωσης του εγχειριδίου που θα μοιραστεί στους πολίτες

Το εγχειρίδιο της Ταϊβάν έρχεται μερικούς μήνες μετά τις οδηγίες που έδωσαν στους πολίτες τους οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας νωρίτερα φέτος σχετικά με το πώς να επιβιώσουν σε περίπτωση πολέμου, την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν τα αμυντικά τους συστήματα με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σεν Γουέι-Σιχ, Διευθυντής στρατιωτικής υπηρεσίας της Ταϊβάν, δήλωσε ότι «Δεδομένων των εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν όπως οι τυφώνες και η στρατιωτική απειλή από την Κίνα, θέλουμε οι άνθρωποί μας να καταλάβουν ότι όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε».

Μηχάνημα εκτύπωσης του εγχειριδίου που θα μοιραστεί στους πολίτες

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα τυπώσει περίπου 11 εκατομμύρια αντίτυπα του εγχειριδίου ενώ θα συμπεριλάβει και 105.000 αντίτυπα στα αγγλικά για διπλωμάτες, δημοσιογράφους και ξένους που κατοικούν στην Ταϊβάν.

Η Ταϊβάν, ως ανεξάρτητο κράτος με το όνομα «Δημοκρατία της Κίνας» αναγνωρίζεται μόνο από 11 κράτη και το Βατικανό. Δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες και διεθνείς οργανισμούς διότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τη θεωρεί επαρχία της.

Η Κίνα έχει υποσχεθεί ότι θα την ανακτήσει μια μέρα – με τη χρήση βίας αν χρειαστεί. Το καθεστώ Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα έχει εντείνει τη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν και στέλνει τακτικά μαχητικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία γύρω από το νησί.

(Με πληροφορίες από CNN)