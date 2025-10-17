Φρικιαστική ήταν η μοίρα μιας 26χρονης από τη Λευκορωσία, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παραπλανήθηκε ώστε να πάει στην Ταϊλάνδη να εργαστεί ως μοντέλο και κατέληξε «σκλάβα» πλουσίων στη Μιανμάρ, μέχρι που τη δολοφόνησαν και της πήραν τα όργανα για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά.
Σύμφωνα με τη Sun, η 26χρονη Βέρα Κράβτσοβα έπεσε θύμα trafficking και αναγκάστηκε να ζήσει στη Μιανμάρ, όπου την «έκαναν σκλάβα» πλουσίων. Η ίδια είχε κλείσει δουλειά ως μοντέλο στη Μπανγκόκ και πήγε στην Ταϊλάνδη ελπίζοντας σε καριέρα στο μόντελινγκ. Όπως έγραψε το Mash, «πέταξε στη Μπανγκόκ για συνέντευξη για δουλειά, μα αντί για πασαρέλα την πήγαν τη μιανμάρ και την έκαναν “σκλάβα”. Τα καθήκοντά της περιελάμβαναν να είναι όμορφη, να υπηρετεί τους “αφέντες” της και να εξαπατά πλούσιους».
Την πήγαν με τη βία στη γειτονική Μιανμάρ κατά τις 12 Σεπτεμβρίου, όπου την έβαλαν σε διαβόητο «κέντρο απάτης». Η Μιανμάρ είναι γνωστή για απάτες τέτοιου τύπου, όπου προσελκύουν ξένες με υποσχέσεις για καριέρα για να τις εμπλέξουν σε κυκλώματα. Κινεζικές συμμορίες και η πολιτοφυλακή της Μπούρμα λέγεται πως βρίσκονται πίσω από πολλά τέτοια κυκλώματα, με ύποπτα call centers σε μια ζώνη στη Μιανμάρ κοντά στα σύνορα, όπου ο νόμος είναι απών.
Τα θύματα υποβάλλονται σε βασανιστήρια και εκβιασμούς και απειλούνται με αφαίρεση οργάνων ή πορνεία αν δεν βγάζουν αρκετά χρήματα από online θύματα σε κλήσεις με σκοπό απάτες.
Αυτή φαίνεται πως ήταν η μοίρα της Κράβτσοβα, που μόλις σταμάτησε να φέρνει χρήματα και ξέμεινε από πελάτες εξαφανίστηκε. Η οικογένειά της ενημερώθηκε εβδομάδες αργότερα πως είχε βρεθεί νεκρή και ότι έλαβαν μήνυμα πως θα έπρεπε να καταβάλουν μισό εκατομμύριο δολάρια για να πάρουν το πτώμα της να το θάψουν. Δεν το δέχτηκαν και λίγο αργότερα έλαβαν μήνυμα πως αποτεφρώθηκε.
Το ρωσικό SHOT έγραψε πως τα ίχνη της χάθηκαν στις αρχές του Οκτωβρίου,. Η ίδια είχε πτυχίο πανεπιστημίου και πρόσφατα είχε μετακομίσει από το Μινσκ της Λευκορωσίας στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Σύμφωνα με το Visegrad 24, ήταν τραγουδίστρια και κατά την επικοινωνία με τους απαγωγείς υποστηρίχθηκε ότι της είχαν πάρει τα όργανα και τα πούλησαν στη μαύρη αγορά.
Με πληροφορίες από Sun, Daily Mail, Nexta, Visegrad24