Φρικιαστική ήταν η μοίρα μιας 26χρονης από τη Λευκορωσία, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, παραπλανήθηκε ώστε να πάει στην Ταϊλάνδη να εργαστεί ως μοντέλο και κατέληξε «σκλάβα» πλουσίων στη Μιανμάρ, μέχρι που τη δολοφόνησαν και της πήραν τα όργανα για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με τη Sun, η 26χρονη Βέρα Κράβτσοβα έπεσε θύμα trafficking και αναγκάστηκε να ζήσει στη Μιανμάρ, όπου την «έκαναν σκλάβα» πλουσίων. Η ίδια είχε κλείσει δουλειά ως μοντέλο στη Μπανγκόκ και πήγε στην Ταϊλάνδη ελπίζοντας σε καριέρα στο μόντελινγκ. Όπως έγραψε το Mash, «πέταξε στη Μπανγκόκ για συνέντευξη για δουλειά, μα αντί για πασαρέλα την πήγαν τη μιανμάρ και την έκαναν “σκλάβα”. Τα καθήκοντά της περιελάμβαναν να είναι όμορφη, να υπηρετεί τους “αφέντες” της και να εξαπατά πλούσιους».

Την πήγαν με τη βία στη γειτονική Μιανμάρ κατά τις 12 Σεπτεμβρίου, όπου την έβαλαν σε διαβόητο «κέντρο απάτης». Η Μιανμάρ είναι γνωστή για απάτες τέτοιου τύπου, όπου προσελκύουν ξένες με υποσχέσεις για καριέρα για να τις εμπλέξουν σε κυκλώματα. Κινεζικές συμμορίες και η πολιτοφυλακή της Μπούρμα λέγεται πως βρίσκονται πίσω από πολλά τέτοια κυκλώματα, με ύποπτα call centers σε μια ζώνη στη Μιανμάρ κοντά στα σύνορα, όπου ο νόμος είναι απών.

Τα θύματα υποβάλλονται σε βασανιστήρια και εκβιασμούς και απειλούνται με αφαίρεση οργάνων ή πορνεία αν δεν βγάζουν αρκετά χρήματα από online θύματα σε κλήσεις με σκοπό απάτες.

Αυτή φαίνεται πως ήταν η μοίρα της Κράβτσοβα, που μόλις σταμάτησε να φέρνει χρήματα και ξέμεινε από πελάτες εξαφανίστηκε. Η οικογένειά της ενημερώθηκε εβδομάδες αργότερα πως είχε βρεθεί νεκρή και ότι έλαβαν μήνυμα πως θα έπρεπε να καταβάλουν μισό εκατομμύριο δολάρια για να πάρουν το πτώμα της να το θάψουν. Δεν το δέχτηκαν και λίγο αργότερα έλαβαν μήνυμα πως αποτεφρώθηκε.

Το ρωσικό SHOT έγραψε πως τα ίχνη της χάθηκαν στις αρχές του Οκτωβρίου,. Η ίδια είχε πτυχίο πανεπιστημίου και πρόσφατα είχε μετακομίσει από το Μινσκ της Λευκορωσίας στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Σύμφωνα με το Visegrad 24, ήταν τραγουδίστρια και κατά την επικοινωνία με τους απαγωγείς υποστηρίχθηκε ότι της είχαν πάρει τα όργανα και τα πούλησαν στη μαύρη αγορά.

In Myanmar, a 26-year-old Belarusian singer was murdered and sold for her organs



Belarusian singer Vera K. had traveled to Thailand to work as a model, but scammers tricked her into going to Myanmar, where she was forced to work in a scam center — flirting with men on dating… pic.twitter.com/gIlQEZyFNG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2025

😱 A Belarusian woman was sold for organs in Myanmar — and her body was burned



The young woman went to Thailand to work as a model but fell victim to a criminal trafficking scheme. She was deceitfully taken to Myanmar, where she was forced to serve her “owners” and scam wealthy… pic.twitter.com/Mj1jojjiAR — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Woman 'is tricked into travelling to Thailand for fake modelling job and killed so her organs can be harvested' https://t.co/YYSBsI0Vbp — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2025

Με πληροφορίες από Sun, Daily Mail, Nexta, Visegrad24