Ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις γύρω από το Ιράν, εντείνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών και διεθνών μέσων, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήγματα στο Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, στη Γενεύη συνεχίζονται κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα σε εκπροσώπους της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα, υπό το βάρος της παγκόσμιας ανησυχίας για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει δραματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με μετακινήσεις αεροπλανοφόρων, καταδρομικών και δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών, ενώ χιλιάδες στρατιώτες, υποστηρικτικά αεροσκάφη και ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, σε μια κίνηση που αναλύεται από πολλούς ως προετοιμασία για πιθανή επιχείρηση μεγάλης διάρκειας εναντίον του Ιράν.

Παρά τις στρατιωτικές κινήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη λάβει την τελική απόφαση για επίθεση, με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να συζητούν ακόμη πιθανά σενάρια και να συμβουλεύονται στρατιωτικούς και διπλωματικούς παράγοντες για το πώς θα κινηθούν.

Τι συμβαίνει τώρα

Ενίσχυση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες μαχητικά και μεγάλο αριθμό ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία του στο Κόλπο και στα γύρω ύδατα. Αυτή η συγκέντρωση θεωρείται η μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή από τον πόλεμο στον Κόλπο.

Επιχειρήσεις και προετοιμασίες: Σύμφωνα με αναφορές, η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός ημερών αν δοθεί η εντολή, με τα στρατηγικά αεροσκάφη, τα υποστηρικτικά μέσα και τις ναυτικές ομάδες να έχουν ολοκληρώσει τη μετακίνηση και την ετοιμότητά τους.

Διπλωματικές συνομιλίες σε εξέλιξη: Ταυτόχρονα με την ένταση στο πεδίο, στη Γενεύη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παρά τις διαφορές, υπάρχουν ενδείξεις ότι συζητούνται πιθανές συμφωνίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την κλιμάκωση.

Ταυτόχρονα στα στενά του Ορμούζ προχωρούν σε κοινές ναυτικές ασκήσεις Ρωσία και Κίνα. Δύο χώρες στο πλευρό των μουλάδων της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζουμε και την ειδοποίηση που έχει δοθεί από την Αθήνα σε όλα τα ελληνόκτητά πλοία που περνούν από την περιοχή.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει εντείνει τη στρατιωτική ετοιμότητα, με ασκήσεις στον Στενό του Ορμούζ και δηλώσεις ότι είναι έτοιμο να απαντήσει “συντριπτικά” σε οποιαδήποτε επίθεση. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας ενισχύουν τις θέσεις τους γύρω από κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενώ ο στρατηγός Amir Hatami φέρεται να έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τον εαυτό της με πλήρη ισχύ εάν δεχθεί επίθεση.

Οι παγκόσμιες συνέπειες

Μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δεν θα περιοριστεί μόνο στη Μέση Ανατολή. Παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα αναταραχθούν, οι διεθνείς σχέσεις θα βιώσουν νέα ρήγματα, και οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι των δύο χωρών θα κληθούν να πάρουν θέση. Η πιθανότητα ενός ευρύτερου πολέμου, με συμμετοχή άλλων δυνάμεων και περιφερειακών κρατών, παραμένει στο τραπέζι των αναλυτών.

Συμπέρασμα: Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Το “πράσινο φως” από τον Τραμπ, ή η πιθανότητα μιας διπλωματικής συμφωνίας, θα καθορίσουν όχι μόνο την τύχη της Μέσης Ανατολής αλλά και τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.

