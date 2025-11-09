Το κόψιμο κρεμμυδιών είναι από τις πιο… δακρύβρεχτες στιγμές στην κουζίνα. Όμως, φαίνεται πως υπάρχει λύση! Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, το μυστικό για να σταματήσουν τα δάκρυα δεν είναι κάποιο δύσκολο κόλπο, αλλά απλώς ένα πιο κοφτερό μαχαίρι και λίγο πιο αργές κινήσεις. Έτσι, τα κρεμμύδια σταματούν να «εκδικούνται» τον μάγειρα και το μαγείρεμα γίνεται ξανά απόλαυση.

Το κόψιμο των κρεμμυδιών πιο αργά και με καλά ακονισμένα μαχαίρια μειώνει σημαντικά τα σταγονίδια που προκαλούν δάκρυα. Έτσι, το μαγείρεμα γίνεται πιο ευχάριστο και ίσως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και πώς εξαπλώνονται μικρόβια στον αέρα.

Ο λόγος που κλαίμε είναι μια ουσία που λέγεται προπανεθιαλ-S-οξείδιο. Όταν κόβουμε ένα κρεμμύδι, τα κύτταρά του σπάνε και απελευθερώνουν αυτή την ένωση. Εκείνη ανεβαίνει στον αέρα σαν μικρά σταγονίδια που φτάνουν στα μάτια μας και προκαλούν τσούξιμο και δάκρυα.

«Είναι κάτι που όλοι έχουμε ζήσει», λέει ο Ναβίντ Χουσανγκινιζάντ, φυσικός και ερευνητής στην εταιρεία SharkNinja. «Τώρα ξέρουμε και γιατί συμβαίνει».

Η ιδέα του ήρθε τυχαία, την ώρα που έκοβε κρεμμύδια για σαλάτα. Παρατήρησε ότι μερικά σταγονίδια έπεσαν στο χέρι του και αναρωτήθηκε: «Τι θα γινόταν αν έφταναν στα μάτια;». Έτσι, την επόμενη μέρα πήγε στο εργαστήριο με μια σακούλα γεμάτη κρεμμύδια και άρχισε να πειραματίζεται.

Με τη βοήθεια μιας μικρής συσκευής που έμοιαζε με γκιλοτίνα, εκείνος και η ομάδα του δοκίμασαν μαχαίρια με διαφορετική οξύτητα και κατέγραψαν τις κινήσεις με κάμερες υψηλής ταχύτητας. Διαπίστωσαν ότι τα αμβλύ μαχαίρια χρειάζονται περισσότερη πίεση, με αποτέλεσμα να σπάνε περισσότερα κύτταρα και να εκτοξεύουν πιο πολλά σταγονίδια.

Μάλιστα, όταν έκοβαν γρήγορα με θαμπά μαχαίρια, τα σταγονίδια πετούσαν σχεδόν 40 μέτρα ψηλά! Αντίθετα, όταν έκοβαν πιο αργά και με κοφτερά μαχαίρια, τα σταγονίδια έμεναν χαμηλά και δεν έφταναν στα μάτια.

«Είναι όπως με ένα μπαλόνι με νερό», εξηγεί ο φυσικός Τζιμ Γουίλκινγκ. «Αν το τρυπήσεις απαλά με βελόνα, δεν χρειάζεται πίεση. Αν όμως το πιέσεις δυνατά με το χέρι, το νερό θα πεταχτεί μακριά».

Αυτή η ανακάλυψη δείχνει όχι μόνο πώς να γλιτώνουμε τα δάκρυα στην κουζίνα, αλλά και πώς μικρά σταγονίδια όπως αυτά που μεταφέρουν μικρόβια ταξιδεύουν στον αέρα.

Πηγή: Sciencenews

