Στην Οντέσα του Τέξας ένας 15χρονος δολοφόνησε την 39χρονη μητέρα της πρώην κοπέλας του και τα δύο μικρότερα αδέρφια της.

Η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ, η 13χρονη κόρη της και ο 9χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί στο πολυτελές διαμέρισμά τους το απόγευμα της Τρίτης. Ο ύποπτος είχε στο παρελθόν σχέση με τη 15χρονη κόρη της Ροντρίγκεζ, και φέρεται να σχεδίαζε αρχικά να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε σχέδια και μετέβη στο διαμέρισμα, όπου διέπραξε το τριπλό φονικό. Η 15χρονη δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έγινε γνωστό αν βρισκόταν στο σημείο του εγκλήματος τη στιγμή των πυροβολισμών.

Ο έφηβος συνελήφθη μέσα σε 40 λεπτά και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, κακούργημα που στο Τέξας δεν επιφέρει θανατική ποινή για ανήλικους. Τα κίνητρα του εγκλήματος δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ έχει βρεθεί ένα όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε. Ο αρχηγός της αστυνομίας έκανε λόγο για «στοχευμένη» επίθεση που δεν σχετίζεται με συμμορίες και για «τραγική και δειλή πράξη βίας». Τόνισε επίσης ότι η αστυνομία γνωρίζει ποιος αγόρασε το όπλο, αλλά δεν αποκάλυψε πώς βρέθηκε στα χέρια του 15χρονου.

Ο πατέρας των παιδιών και πρώην σύζυγος της Ροντρίγκεζ εξέφρασε την οδύνη του, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια τραγωδία.