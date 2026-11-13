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Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει ελληνικά και να αποκτήσει στο μέλλον ένα σπίτι στην Ελλάδα.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι, υποδυόμενος τον Έντι Χόρνιμαν που εμπλέκεται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης τηλεοπτικής παραγωγής έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Θίο Τζέιμς στη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνή.

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Ο Θίο Τζέιμς είναι ένας από τους Βρετανούς ηθοποιούς -με ελληνικές ρίζες- που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν τα τελευταία χρόνια στη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνή, συνδυάζοντας τη γοητεία με το υποκριτικό ταλέντο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σατσίδη, αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει ελληνικά αλλά «θα ήθελε πολύ να μάθει», και πώς ονειρεύεται μία ημέρα να αποκτήσι το δικό του σπίτι στην Ελλάδα.

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«Δεν μιλάω ελληνικά γιατί ο πατέρας μου ποτέ δεν μου μίλησε. Ο παππούς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ήταν γιατρός και έχω μια φωτογραφία του με κοστούμι που φαίνεται πολύ όμορφος», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ελληνικές του ρίζες, του έχουν προσθέσει μία κάποια «φινέτσα» παραπάνω στο ρόλο του Έντι Χόρνιμαν που υποδύεται στη σειρά «The Gentlemen».

Γεννημένος στην Οξφόρδη της Αγγλίας, έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο της καταγωγής του. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την κινηματογραφική σειρά «Divergent», ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε σημαντικές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, εδραιώνοντας τη θέση του στο Χόλιγουντ.

Αυτή την περίοδο, ο Θίο Τζέιμς πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Gentlemen», σε σκηνοθετική δημιουργία του Γκάι Ρίτσι, η οποία αποτελεί τηλεοπτική επέκταση του ομώνυμου κινηματογραφικού σύμπαντος. Στη σειρά υποδύεται τον Έντι Χόρνιμαν, έναν άνδρα που κληρονομεί μια μεγάλη οικογενειακή περιουσία και βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Με το χαρακτηριστικό βρετανικό ύφος, το χιούμορ και τις ανατροπές της, η σειρά ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον ηθοποιό, φέρνοντάς τον στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.