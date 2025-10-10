Οι βρετανικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μάντσεστερ, όταν πτήση της Ryanair προσγειώθηκε έχοντας στις δεξαμενές της καύσιμα που επαρκούσαν μόλις για έξι λεπτά πτήσης.

Η πτήση FR3418, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, είχε αναχωρήσει από την Πίζα της Ιταλίας με προορισμό το Πρέσγουικ της Σκωτίας.

Την ίδια ημέρα, η ευρύτερη περιοχή της Βρετανίας βρισκόταν στο έλεος της κακοκαιρίας Amy, με ανέμους που έφταναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Ύστερα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης στο Πρέσγουικ, οι πιλότοι της Ryanair εξέπεμψαν σήμα έκτακτης ανάγκης και κατευθύνθηκαν προς το Μάντσεστερ, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν κάπως καλύτερες.

Σύμφωνα με τον Guardian και το χειρόγραφο ημερολόγιο πτήσης, το Boeing 737-800 διέθετε μόλις 220 κιλά καυσίμου κατά την προσγείωση – ποσότητα που αντιστοιχεί σε πέντε με έξι λεπτά πτήσης υπό κανονικές συνθήκες.

Πιλότος που εξέτασε το ημερολόγιο σχολίασε:

«Φανταστείτε ότι κάθε φορά που προσγειώνεστε με λιγότερο από δύο τόνους καυσίμου αρχίζετε να ανησυχείτε. Με λιγότερο από 1,5 τόνο, ιδρώνετε. Αυτό το περιστατικό ήταν όσο πιο κοντά γίνεται σε δυστύχημα.»

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι η Ryanair ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη από το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Επιβάτης της πτήσης δήλωσε στην εφημερίδα Ayr Advertiser ότι οι προσπάθειες προσγείωσης διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, με το αεροσκάφος να επιχειρεί δύο φορές να προσγειωθεί στο Πρέσγουικ, πριν κατευθυνθεί προς το Εδιμβούργο και τελικά προς το Μάντσεστερ.

