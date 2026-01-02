Η κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή ανήμερα την Πρωτοχρονιά στο Σαν Φρανσίσκο.

Ήταν 34χρονη βρέθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/1), τοπική ώρα.

Τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του 79χρονου βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, και της Κίμπερλι Κλάφλεϊ.

Σε νεαρή ηλικία είχε κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στην υποκριτική, αρχικά στην ταινία του πατέρα της Men in Black II το 2002. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada του 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, στην οποία συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο φυγάς του» 1993.

