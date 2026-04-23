Την αποχώρηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Τετάρτη.

Ο Φέλαν αποπέμφθηκε, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και άτομο ενήμερο για το θέμα, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης εν καιρώ πολέμου στο Πεντάγωνο, λίγες εβδομάδες αφού ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέπεμψε τον κορυφαίο στρατηγό του στρατού των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποχώρηση σε μια σύντομη ανακοίνωση, λέγοντας πως φεύγει άμεσα. Ωστόσο δεν δόθηκαν λόγοι, ούτε διευκρινίστηκε εάν ήταν δική του απόφαση ή όχι.

Οι πηγές του Reuters είπαν ότι ο Φέλαν αποπέμφθηκε εν μέρει επειδή καθυστερούσε στην εφαρμογή των προσπαθειών για την επιτάχυνση της ναυπήγησης σκαφών και επειδή είχε διαφωνίες με σημαντικά στελέχη της ηγεσίας του Πενταγώνου. Μια πηγή έκανε λόγο για κακές σχέσεις με τον Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή του, Στιβ Φάινμπεργκ, καθώς και τον Χουνγκ Κάο, νούμερο 2 στην πολιτική ιεραρχία του υπουργείου, που πρόκειται να αναλάβει τώρα υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού. Ακόμη, η πηγή είπε ότι υπήρχε και έρευνα ηθικής στο γραφείο του Φέλαν.

Με πληροφορίες από Reuters