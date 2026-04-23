Βίντεο από το «ρεσάλτο» σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Σύμφωνα με την Technomar Shipping, το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας ενώ διέσχιζε τα Στενά: Προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από ταχύπλοο και έχει καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.



Οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν την κατάσχεση πλοίου υπό τη σημαία της χώρας, του

MSC Francesca. Tο παναμαϊκό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως κατάφερε «σοβαρό πλήγμα» στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.