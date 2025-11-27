Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε τους επικεφαλής μιας κατασκευαστικής εταιρείας ως υπόπτους για ανθρωποκτονία την Πέμπτη, στο πλαίσιο της χειρότερης πυρκαγιάς της πόλης εδώ και περίπου 80 χρόνια, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 75 άτομα και 300 ακόμα αγνοούνται.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος της Prestige Construction, εταιρείας που είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει συντήρηση στα κτίρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι ανθρωποκτονίας λόγω χρήσης μη ασφαλών υλικών.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας έδειξαν μεγάλη αμέλεια, που οδήγησε σε αυτό το ατύχημα και προκάλεσε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες» είπε η Αϊλίν Τσανγκ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Αστυνομικοί έκαναν κατασχέσεις εγγράφων, μιας λίστας εργαζομένων, 14 υπολογιστών και τριών κινητών σε επιδρομή στα γραφεία της εταιρείας, όπως αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είχαν φτάσει τους 75 αργά την Πέμπτη- κάτι που την καθιστά τη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και 77 χρόνια. Στα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος, που είχε 2.000 διαμερίσματα, ζούσαν πάνω από 4.600 άτομα.

Τα διαμερίσματα ανακαινίζονταν και είχαν σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινα πλέγματα. Η αστυνομία είπε επίσης πως είχε χρησιμοποιηθεί αφρός για να σφραγιστούν κάποια παράθυρα σε ένα κτίριο που δεν είχε επηρεαστεί. Σημειώνεται πως το θέμα της χρήσης μπαμπού σε σκαλωσιές είναι υπό συζήτηση εδώ και καιρό, καθώς προτείνεται η αντικατάστασή του από μέταλλο για λόγους ασφαλείας.

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε- τουλάχιστον, εν μέρει- λόγω των σκαλωσιών από μπαμπού. Αξιωματούχοι έχουν πει ότι θα εξεταστούν επίσης και τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό των κτιρίων, καθώς μπορεί να έπαιξαν ρόλο. Έχει στηθεί ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των αιτίων.

Προκαταρκτική έρευνα έδειξε πως η φωτιά εξαπλώθηκε με ασυνήθιστη ταχύτητα, όπως είπε αξιωματούχος του Χονγκ Κονγκ νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Αστυνομικοί είπαν ότι ένα υλικό πλέγματος και φύλλα πλαστικού βρέθηκαν στο εξωτερικό κτιρίων- που δε θεωρείται ότι ήταν πυρίμαχα. Ακόμη, σε παράθυρα βρέθηκε styrofoam. Αυτό, μαζί με άλλα οικοδομικά υλικά, μπορεί να οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, BBC