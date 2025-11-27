Πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα επιζώντα στον 16ο όροφο του ουρανοξύστη Wang Tai House, ενός από τους πύργους της πολυκατοικίας, μια μέρα μετά το ξέσπασμα της φονικότερης πυρκαγιάς των τελευταίων δεκαετιών στο Χονγκ Κονγκ.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν πολλούς αγνοούμενους ενώ ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, John Lee, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές είναι «βασικά υπό έλεγχο» στην πολυκατοικία, η οποία φιλοξενεί μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων.

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός θυμάτων έχει ανεβεί σε τουλάχιστον 65 άτομα. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε επίσης ότι άλλοι 70 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ένας πυροσβέστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς, ενώ 10 άλλοι πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

Hong Kong firefighters contained a massive blaze at the Wang Fuk Court estate on Thursday after it killed at least 55 people and left nearly 300 missing.



The city’s worst fire in decades prompted renewed scrutiny of safety practices, including the use of bamboo scaffolding. pic.twitter.com/MY13pNdkHV November 27, 2025

Η πολυκατοικία βρισκόταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν με μπαμπού σκαλωσιές και προστατευτικά δίχτυα. Τρεις άνδρες που εργάζονταν για κατασκευαστική εταιρεία συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε σχέση με την πυρκαγιά.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι η πόλη οργανώνει μια πολιτική «ένας κοινωνικός λειτουργός ανά νοικοκυριό» για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας Wang Fuk Court θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια.

#InPics | Scenes from Wang Fuk Court housing estate, in Tai Po, Hong Kong, where flames engulfed bamboo scaffolding across several buildings on November 26, 2025.



At least 65 have been killed and many injured, as more than 1,200 firefighters battle to extinguish the blaze.… pic.twitter.com/OehR2YvNd9 — Business Standard (@bsindia) November 27, 2025

Η κυβέρνηση θα παρέχει επίσης ψυχολόγους για να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη στους κατοίκους, ανέφερε ο Lee.

Οι επιζώντες της πυρκαγιάς, που έχουν βρει καταφύγιο σε σχολεία και αθλητικά κέντρα, περιέγραψαν στο CNN πώς κατάφεραν να σωθούν, συχνά μόνο με τα ρούχα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή.

Ένας άνδρας στα 40, που αναφέρεται μόνο με το επώνυμό του, Wan, είπε ότι παρακολουθούσε τηλεόραση στο διαμέρισμά του στον όγδοο όροφο όταν άκουσε κραυγές βοήθειας. «Μόλις άνοιξα το παράθυρο, είδα τον καπνό», ανέφερε.

Επιζώντες από τη φωτιά στους ουρανοξύστες

«Δεν έχουμε πού να επιστρέψουμε», πρόσθεσε ο Wan, που πέρασε τη νύχτα σε κέντρο έκτακτης ανάγκης με τη σύζυγό του, ενώ εθελοντές και προσωπικό μοίραζαν τρόφιμα και νερό. «Δεν μας έχει μείνει τίποτα, ούτε καν ρούχα».

Ένας άλλος κάτοικος, Yuen, δήλωσε ότι ανησυχούσε κυρίως για τους γονείς του, που είναι πάνω από 70 ετών και ζουν σε διαφορετικό διαμέρισμα στον ίδιο όροφο με εκείνον και τη σύζυγό του. Το απόγευμα της Τετάρτης έσπευσε σπίτι από τη δουλειά όταν έμαθε τα νέα, αλλά δεν του επιτράπηκε να μπει στο κτίριο και έκτοτε δεν έχει λάβει νέα τους.

(Με πληροφορίες από CNN)

