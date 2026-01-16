Μια γυναίκα που συμμετείχε σε ένα πρωτοποριακό επιστημονικό πείραμα το 1991 αποκάλυψε πώς η σεξουαλική πράξη μέσα σε μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MRI) οδήγησε σε μια ανακάλυψη που άλλαξε την κατανόηση της γυναικείας ανατομίας.

Η Ίντα Σαμπέλις και ο σύντροφός της Γιουπ έκαναν σεξ σε MRI στο πλαίσιο έρευνας του Ολλανδού επιστήμονα Πεκ φαν Άντελ, με στόχο να καταγραφεί τι συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Οι εικόνες, μοναδικές για την εποχή τους, δημοσιεύτηκαν το 1999 στο British Medical Journal και εξακολουθούν να μελετώνται μέχρι σήμερα.

Η μαγνητική τομογραφία κατέρριψε τη διαδεδομένη αντίληψη ότι ο κόλπος είναι ευθύς, δείχνοντας ότι έχει καμπύλη και ότι το πέος προσαρμόζεται στο σχήμα του γυναικείου σώματος. Η ανακάλυψη θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την ιατρική επιστήμη και τη γνώση γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τον περιορισμένο χώρο, η Σαμπέλις χαρακτήρισε την εμπειρία «αμήχανη αλλά ιστορική», τονίζοντας ότι συμμετείχε συνειδητά για την ενίσχυση της έρευνας γύρω από το γυναικείο σώμα.