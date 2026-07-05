Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά για μιάμιση ώρα με επίκεντρο την κατάσταση στην Ουκρανία, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εξελίξεις στα μέτωπα και τις διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο, ενώ η ουκρανική πλευρά διαψεύδει ισχυρισμούς για απώλεια συγκεκριμένων εδαφών.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς οι δύο πλευρές διατηρούν αντίθετες θέσεις για την απόσυρση των στρατευμάτων από τις επίμαχες περιοχές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τηλεφωνική επικοινωνία επί 1,5 ώρα είχαν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και επ’ ευκαιρία της 250ής επετείου των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας ήταν η κατάσταση στην Ουκρανία, με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA να αναφέρει ότι ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις, δήλωσε πως «οι πρόεδροι φυσικά έθιξαν το ζήτημα της διευθέτησης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσεχή συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία την 7η και την 8η Ιουλίου».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυο ηγέτες μίλησαν επίσης για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, χθες ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Φυσικά ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στα μέτωπα και τις διπλωματικές προσπάθειές μας. Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος μέσω X. «Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες αυτές κατά τη διάρκεια της συνόδου του NATO στην Άγκυρα», πρόσθεσε.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κι αντιπροσωπείες 32 χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένονται από την Τρίτη στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο αυτή.

Ο κ. Πούτιν «αναφέρθηκε στην πραγματική εικόνα της κατάστασης στο πεδίο της μάχης (στην Ουκρανία), όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με σιγουριά», ανέφερε ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή την κατάληψη της ουκρανικής πόλης Κοσταντίνιφκα, οχυρού των δυνάμεων του Κιέβου στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του Κρεμλίνου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που διαβεβαίωσε πως τα στρατεύματά του ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς πανταχού παρόντα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων, και καταφέρνουν βαριές απώλειες και στις δυο πλευρές.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο. Η Μόσχα απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ειδικά από το Ντονέτσκ και τις άλλες περιφέρειες που έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε, παρότι δεν ελέγχει πλήρως. Το Κίεβο αρνείται.