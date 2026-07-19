Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Washington Post προτείνει λιγότερο γνωστούς ελληνικούς προορισμούς για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς στη Μεσσηνία και οι παραλίες Ελαφονήσι, Μπάλος και Ξερόκαμπος στην Κρήτη ξεχωρίζουν για τη φυσική τους ομορφιά.

Στις Σπέτσες προτείνεται η ήρεμη παραλία της Αγίας Παρασκευής, ενώ η Αστυπάλαια διαθέτει αρκετούς απομονωμένους κολπίσκους για όσους αναζητούν ηρεμία.

Στη Νάξο, η παραλία Ψιλή Άμμος προσφέρει μια πιο χαλαρή εναλλακτική λύση, συνδυάζοντας ιδανικά την επίσκεψη με το ορεινό χωριό Απείρανθος.

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Παρότι η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, οι περισσότεροι ταξιδιώτες εξακολουθούν να επιλέγουν τους ίδιους δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Αθήνα, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, όμως, όσοι αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ηρεμία και εντυπωσιακά τοπία μπορούν να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστές παραλίες και περιοχές που παραμένουν μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Η εφημερίδα, μέσα από προτάσεις Ελλήνων δημοσιογράφων και ειδικών στον τουρισμό, ξεχωρίζει ορισμένους προορισμούς που αξίζουν σίγουρα μία επίσκεψη.

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Βοϊδοκοιλιά, Μεσσηνία

Στην Πελοπόννησο, η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές. Με τα τιρκουάζ νερά, τη χρυσή αμμουδιά και το μοναδικό της σχήμα, θεωρείται ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να συνδυάσουν φυσική ομορφιά και εξερεύνηση της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ελαφονήσι και Μπάλος, Κρήτη

Η Κρήτη ξεχωρίζει τόσο για τη γαστρονομία όσο και για τις παραλίες της. Το Ελαφονήσι με τη χαρακτηριστική ροζ άμμο παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές, με τη σύσταση να το επισκεφθεί κανείς νωρίς το πρωί για να αποφύγει την πολυκοσμία. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά, τη λευκή άμμο και το άγριο φυσικό τοπίο που την περιβάλλει.

Αγία Παρασκευή, Σπέτσες

Για όσους αναζητούν έναν πιο ήρεμο νησιωτικό προορισμό κοντά στην Αθήνα, οι Σπέτσες αποτελούν ιδανική επιλογή. Η παραλία της Αγίας Παρασκευής, στη λιγότερο κατοικημένη πλευρά του νησιού, προσφέρει καθαρά νερά και χαλαρή ατμόσφαιρα, μακριά από τη φασαρία.

Οι κρυμμένες παραλίες της Αστυπάλαιας

Η Washington Post προτείνει επίσης την Αστυπάλαια, ένα νησί που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Ανάμεσα στις παραλίες που ξεχωρίζουν είναι οι Βάτσες, τα Καμινάκια και ο Άγιος Κωνσταντίνος, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους απομονωμένους κολπίσκους Πλάκες, Μπλε Λιμανάκι και Χρυσή Άμμος.

Ξερόκαμπος, νοτιοανατολική Κρήτη

Για όσους θέλουν να απομακρυνθούν εντελώς από τον μαζικό τουρισμό, ο Ξερόκαμπος στη νοτιοανατολική Κρήτη αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτάσεις. Η περιοχή εντυπωσιάζει με τις παρθένες παραλίες, το άγριο τοπίο και τους χαλαρούς ρυθμούς, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει την Ελλάδα παλαιότερων εποχών.

Ψιλή Άμμος, Νάξος

Στη Νάξο, η Ψιλή Άμμος συγκαταλέγεται στις παραλίες που παραμένουν σχετικά ήσυχες, καθώς βρίσκεται μακριά από τα πιο τουριστικά σημεία του νησιού. Η εφημερίδα προτείνει να συνδυαστεί η επίσκεψη με μια στάση στην Απείρανθο, ένα από τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της Νάξου.