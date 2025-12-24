Ο Άγιος Βασίλης εγκατέλειψε για ακόμη μία χρονιά τον Βόρειο Πόλο και ξεκίνησε το μαγικό του ταξίδι γύρω από τον κόσμο, μεταφέροντας δώρα σε εκατομμύρια παιδιά. Την πορεία του μπορούν να παρακολουθούν ΕΔΩ μικροί και μεγάλοι σε πραγματικό χρόνο μέσω του καθιερωμένου NORAD Santa Tracker, μιας παράδοσης που συνδυάζει τη γιορτινή φαντασία με την τεχνολογία.

Ο NORAD, ο Βορειοαμερικανικός Οργανισμός Αεροδιαστημικής Άμυνας, χρησιμοποιεί ραντάρ, δορυφόρους και κάμερες υψηλής ανάλυσης για να εντοπίζει το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη καθώς διασχίζει ηπείρους και ωκεανούς. Η ιστορία της παρακολούθησης ξεκινά το 1955, από ένα τυχαίο τηλεφώνημα παιδιού που ζητούσε να μιλήσει με τον Άγιο Βασίλη.

