Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Λαρισαίος μελισσοκόμος Χαρούλης Δημοσθένης, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη συγκέντρωση των αγροτών. Οπως αναφέρει το onlarissa.gr, nτυμένος Άγιος Βασίλης, όχι για να μοιράσει δώρα αλλά για να μεταφέρει ένα μήνυμα αγωνίας και διαμαρτυρίας, o Δημοσθένης μίλησε για τη δική του καταστροφή και για τον κοινό αγώνα των ανθρώπων του μόχθου.

Όπως ανέφερε, μέχρι την κακοκαιρία «Ντάνιελ» ήταν ενεργός μελισσοκόμος, ωστόσο έχασε περίπου 100 μελίσσια και μέχρι σήμερα δεν έχει αποζημιωθεί. «Έχω καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην ίδια θέση με όλους όσοι παλεύουν καθημερινά για να επιβιώσουν. Αντί για το χαρούμενο «χο, χο, χο», όπως είπε, ήρθε να πει το «αχ, αχ, αχ» για όσα βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες και η αγροτιά.

Μπροστά στους συγκεντρωμένους μοίρασε καραμέλες και ευχές, αλλά κυρίως μοιράστηκε μια συμβολική ιστορία. Μίλησε για τη δικαιοσύνη που χάθηκε, για εκείνους που προσπάθησαν να τη φέρουν πίσω με τη βία ή με τον πλούτο και απέτυχαν, αφήνοντας πίσω τους μόνο καταστροφή και απογοήτευση.

Η παρουσία και τα λόγια του Χαρούλη Δημοσθένη συγκίνησαν τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, μετατρέποντας μια συμβολική εμφάνιση σε μια δυνατή υπενθύμιση ότι οι αγώνες μπορεί να καθυστερούν, αλλά δεν είναι ποτέ άδικοι και κάποτε δικαιώνονται.