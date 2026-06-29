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Η ερευνητική ομάδα κατέγραψε 476 απολιθωμένα κητώδη και πέντε πρόσφατα πτώματα φαλαινών, χρησιμοποιώντας το βαθυσκάφος Fendouzhe.

Η μορφολογία της χαράδρας και τα θαλάσσια ρεύματα συγκεντρώνουν τα σώματα των νεκρών ζώων στο βαθύτερο σημείο της περιοχής.

Τα νεκρά σώματα δημιουργούν μοναδικά οικοσυστήματα, παρέχοντας τροφή σε εξειδικευμένους οργανισμούς της βαθιάς θάλασσας για πολλές δεκαετίες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ένα άγνωστο είδος ρυγχοφάλαινας, το οποίο ονόμασαν Pterocetus diamantinae, προσφέροντας νέα στοιχεία για την εξέλιξη των θαλάσσιων θηλαστικών.

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Στα σκοτεινά βάθη του Ινδικού Ωκεανού, σε μια περιοχή όπου το φως δεν φτάνει ποτέ και η πίεση είναι ακραία, επιστήμονες εντόπισαν το μεγαλύτερο και αρχαιότερο υποθαλάσσιο «νεκροταφείο» φαλαινών που έχει καταγραφεί. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στη Ζώνη Ρήγματος Ντιαμαντίνα, μια τεράστια γεωλογική χαράδρα νοτιοδυτικά της Αυστραλίας, η οποία εκτείνεται για περίπου 1.200 χιλιόμετρα και φτάνει σε βάθη σχεδόν 7.000 μέτρων.

Scientists have uncovered one of the largest known animal graveyards on Earth, a massive “whale necropolis” on the deep ocean floor of the southeastern Indian Ocean. Located in the remote Diamantina Zone, this site contains evidence of whale carcasses accumulating for at least… pic.twitter.com/oYwB89IF0i Advertisement Advertisement June 13, 2026

Η ερευνητική αποστολή, με τη βοήθεια του κινεζικού πλοίου Tan Suo Yi Hao και του βαθυσκάφους Fendouzhe, πραγματοποίησε 32 καταδύσεις στην περιοχή. Αρχικά εντοπίστηκαν λίγα οστά στον πυθμένα, όμως σύντομα αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο πεδίο με εκατοντάδες σκελετούς. Συνολικά καταγράφηκαν 476 απολιθωμένα κητώδη και πέντε πρόσφατα πτώματα φαλαινών σε στάδιο αποσύνθεσης.

The Tan Suo Yi Hao is a deep-sea science and engineering research vessel owned by the Chinese government. https://t.co/3yz9YmqxAC April 9, 2025

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ήταν το κρανίο μιας εξαφανισμένης ρυγχοφάλαινας ηλικίας περίπου 5,26 εκατομμυρίων ετών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περιοχή λειτουργεί ως φυσικός τόπος συγκέντρωσης νεκρών φαλαινών εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ιδιαίτερη μορφολογία της χαράδρας και τα θαλάσσια ρεύματα οδηγούν τα σώματα των νεκρών φαλαινών στο βαθύτερο σημείο της, όπου συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου.

The largest whale cemetery on Earth was discovered at the bottom of the Indian Ocean



Scientists have found an enormous underwater “whale graveyard” stretching nearly 1,200 kilometers at a depth of 7,000 meters in the Diamantina Fracture Zone.



Some of the whale skeletons are… pic.twitter.com/wp3dK8jTxN — Visegrád 24 (@visegrad24) June 12, 2026

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως whale fall, δημιουργεί μοναδικά οικοσυστήματα. Τα νεκρά σώματα αποτελούν πολύτιμη πηγή τροφής για εξειδικευμένους οργανισμούς, όπως σκουλήκια που καταναλώνουν οστά, μαλάκια, καρκινοειδή και άλλα είδη της βαθιάς θάλασσας. Έτσι, μια μόνο φάλαινα μπορεί να συντηρεί ζωή για πολλές δεκαετίες.

Η περιοχή παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό παλαιοντολογικό ενδιαφέρον, καθώς τα ιζήματα συσσωρεύονται πολύ αργά, διατηρώντας τους σκελετούς εκτεθειμένους για εκατομμύρια χρόνια. Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος ρυγχοφάλαινας, το οποίο ονόμασαν Pterocetus diamantinae.

An international team of researchers has revealed the discovery of the oldest, largest and deepest “whale graveyard” in the south-eastern Indian Ocean, in the Diamantina Fracture Zone, an undersea system of ridges and trenches stretching across the southern Indian Ocean about… pic.twitter.com/2KHLbVhVuF — Thenationthailand (@Thenationth) June 14, 2026

Η εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των θαλάσσιων θηλαστικών και υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί εξακολουθούν να κρύβουν αμέτρητα μυστικά. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, περισσότερο από το 80% του θαλάσσιου πυθμένα παραμένει ανεξερεύνητο, γεγονός που δείχνει ότι πολλές σημαντικές ανακαλύψεις ίσως βρίσκονται ακόμη στα μεγαλύτερα βάθη του πλανήτη.

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