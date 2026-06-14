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Ένα από τα πιο ιδιαίτερα προνόμια του βρετανικού θρόνου απολαμβάνει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει διεθνώς χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο. Ο μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιρείται από την υποχρέωση που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες, καθώς το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται ουσιαστικά στο όνομα του ίδιου του βασιλιά.

Από την ημέρα που ανέβηκε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις σε δέκα χώρες χωρίς να χρειαστεί να επιδείξει διαβατήριο ούτε μία φορά. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποτελεί ένα από τα παλαιότερα βασιλικά πρωτόκολλα και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους.

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Τα βρετανικά διαβατήρια δεν εκδίδονται από μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά στο όνομα του εκάστοτε μονάρχη. Για τον λόγο αυτό, ο βασιλιάς θεωρείται πως δεν χρειάζεται να διαθέτει το δικό του διαβατήριο, αφού το έγγραφο που χρησιμοποιούν οι πολίτες εκδίδεται με τη δική του εξουσιοδότηση.

Ο Κάρολος είναι το μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας που έχει αυτή την εξαίρεση. Η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ταξιδεύουν κανονικά με διαβατήρια.

Το ίδιο ίσχυε και για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της επισκέφθηκε 117 χώρες χωρίς να χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσει διαβατήριο. Αντίθετα, ο Κάρολος, πριν γίνει βασιλιάς και όσο ήταν διάδοχος του θρόνου, ταξίδευε με κανονικό διαβατήριο όπως όλοι οι υπόλοιποι.

Στην πρώτη σελίδα των βρετανικών διαβατηρίων υπάρχει ένα επίσημο αίτημα προς τις αρχές των άλλων χωρών να επιτρέπουν στον κάτοχο του εγγράφου να ταξιδεύει ελεύθερα και να του παρέχουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια.

Στις χώρες της Κοινοπολιτείας όπου ο βασιλιάς παραμένει αρχηγός κράτους, ισχύουν αντίστοιχες διατυπώσεις μέσω των εκπροσώπων του Στέμματος και των αρμόδιων αρχών.

Έτσι, πίσω από ένα απλό ταξιδιωτικό έγγραφο κρύβεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της βρετανικής μοναρχίας και των ιδιαίτερων εξουσιών που συνοδεύουν τον θρόνο.