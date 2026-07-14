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Το Gov.gr Wallet αποκτά ακόμη μία σημαντική λειτουργία, καθώς πλέον ενσωματώνει και το ελληνικό διαβατήριο. Πρόκειται για μία ακόμη κίνηση προς την πλήρη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους ένα ακόμη επίσημο κρατικό έγγραφο απευθείας στο κινητό τους.

Η νέα δυνατότητα αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που διαθέτουν κοινό ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. Με την προσθήκη του στο Gov.gr Wallet, το διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές.

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Ποια διαβατήρια εξαιρούνται

Η ψηφιακή έκδοση δεν αφορά όλα τα είδη διαβατηρίων. Εκτός της νέας υπηρεσίας παραμένουν:

τα διπλωματικά διαβατήρια,

τα υπηρεσιακά διαβατήρια,

καθώς εξακολουθούν να διέπονται από ειδικό καθεστώς και δεν εντάσσονται στην εφαρμογή.

Ποια έγγραφα υπάρχουν ήδη στο Gov.gr Wallet

Με την προσθήκη του διαβατηρίου, οι πολίτες μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στο Gov.gr Wallet μεταξύ άλλων:

Ψηφιακή Αστυνομική Ταυτότητα.

Ψηφιακή Άδεια Οδήγησης.

Στοιχεία οχήματος (myAuto).

Ασφαλιστική Ικανότητα.

Κάρτα Αναπηρίας.

Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

Στοιχεία κατοικιδίων ζώων.

Φάκελο Ακινήτου.

Στοιχεία του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ).

Σήμα Δακτυλίου.

Και πλέον το Ελληνικό Διαβατήριο.

Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή οι πολίτες έχουν πρόσβαση και στον Προσωπικό Αριθμό, στη Θυρίδα Πολίτη, καθώς και σε μια σειρά ακόμη ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

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Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες

Η αποδοχή του Gov.gr Wallet συνεχίζει να αυξάνεται. Ήδη περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποθηκεύσει την ψηφιακή τους ταυτότητα, ενώ σχεδόν 2 εκατομμύρια χρησιμοποιούν και την ψηφιακή άδεια οδήγησης. Η ένταξη του διαβατηρίου αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη χρήση της εφαρμογής.

Οι πολίτες που επιθυμούν να προσθέσουν το διαβατήριό τους θα πρέπει να διαθέτουν την τελευταία έκδοση του Gov.gr Wallet και να ακολουθήσουν τη διαδικασία προσθήκης του νέου εγγράφου μέσα από την εφαρμογή.

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