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Το καθημερινό της μενού περιλάμβανε φυσικό χυμό πορτοκαλιού, αυγά, μπέικον, μέλι και άπαχο γάλα, ακολουθώντας μια ρουτίνα παρόμοια με εκείνη του συζύγου της.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο γεύμα ευθυγραμμίζεται με σύγχρονες διατροφικές συστάσεις, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου.

Παρά την αμφιλεγόμενη παρουσία του μπέικον, οι διατροφολόγοι αναγνωρίζουν την αξία της ποιοτικής πρώτης ύλης και της σταθερότητας που χαρακτήριζαν τις διατροφικές συνήθειες της πρώην Πρώτης Κυρίας.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σημασία του μέτρου και των απλών υλικών, παραμένοντας επίκαιρη ως πρότυπο ισορροπημένης διατροφής μετά από εξήντα χρόνια.

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Παρότι το όνομά της έχει συνδεθεί με την υψηλή αισθητική, την κομψότητα και το διαχρονικό στιλ, η καθημερινότητα της Τζάκι Κένεντι κάθε άλλο παρά πολυτελής ήταν όταν επρόκειτο για τη διατροφή της. Η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως προτιμούσε ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα θρεπτικό πρωινό, μια επιλογή που, περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να θεωρείται πρότυπο ισορροπημένης διατροφής.

Τις λεπτομέρειες αποκάλυψε ο Γάλλος σεφ Ρενέ Βερντόν, ο πρώτος επίσημος executive chef που προσέλαβε η Τζάκι Κένεντι στον Λευκό Οίκο το 1961. Στο βιβλίο του The White House Chef Cookbook περιγράφει ότι οι Κένεντι απέφευγαν τα εξεζητημένα πιάτα και προτιμούσαν απλές, ποιοτικές γεύσεις, ακόμη και στο πρώτο γεύμα της ημέρας.

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Σύμφωνα με τον Βερντόν, το πρωινό της Τζάκι περιλάμβανε φυσικό χυμό πορτοκαλιού, στραπατσάδα, δύο φέτες μπέικον, ένα μικρό κουταλάκι μέλι και ένα ποτήρι άπαχο γάλα, ενώ ορισμένες φορές συνόδευε το γεύμα με καφέ ή τσάι. Ήταν ένα μενού χωρίς περιττές προσθήκες, σχεδιασμένο περισσότερο για να προσφέρει ενέργεια και κορεσμό παρά για να εντυπωσιάσει.

Ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι ακολουθούσε μια παρόμοια ρουτίνα. Όπως αναφέρει ο ιστορικός γαστρονομίας Άλεξ Προυντόμ στο βιβλίο Dinner with the President, ξεκινούσε σχεδόν καθημερινά με χυμό πορτοκαλιού, βραστά ή ποσέ αυγά, μπέικον, φρυγανιές με μαρμελάδα και καφέ με γάλα. Η κοινή αυτή συνήθεια δείχνει ότι το προεδρικό ζεύγος προτιμούσε τη συνέπεια και την απλότητα ακόμη και στο τραπέζι του Λευκού Οίκου.

Το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο σήμερα είναι ότι το συγκεκριμένο πρωινό ευθυγραμμίζεται με αρκετές από τις σύγχρονες διατροφικές συστάσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης από το πρώτο γεύμα της ημέρας συμβάλλει στον καλύτερο κορεσμό, στη σταθερότερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ενώ μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για συχνά σνακ μέσα στην ημέρα.

Τα αυγά αποτελούσαν τη βάση αυτού του πρωινού και εξακολουθούν να θεωρούνται από τις πληρέστερες φυσικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Παράλληλα, παρέχουν χολίνη, η οποία είναι σημαντική για τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και βιταμίνες D, Α, Ε και Β12, σελήνιο και άλλα πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά.

Ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού συμπλήρωνε το γεύμα προσφέροντας βιταμίνη C και κάλιο, ενώ το άπαχο γάλα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την πρόσληψη πρωτεϊνών και ασβεστίου. Το μέλι, σε μικρή ποσότητα, έδινε μια ήπια γλυκιά γεύση χωρίς να μετατρέπει το πρωινό σε γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Βέβαια, οι διατροφολόγοι σημειώνουν ότι το μπέικον αποτελεί το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο του συγκεκριμένου συνδυασμού. Πρόκειται για επεξεργασμένο αλλαντικό με αρκετό αλάτι και κορεσμένα λιπαρά, γι’ αυτό και προτείνεται να καταναλώνεται περιστασιακά ή να αντικαθίσταται από πιο άπαχες επιλογές, όπως γαλοπούλα ή κοτόπουλο, χωρίς να χάνεται η υψηλή περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνες.

Όσοι συνεργάστηκαν με την Τζάκι Κένεντι περιγράφουν ότι απέφευγε τις υπερβολές όχι μόνο στο πρωινό αλλά συνολικά στη διατροφή της. Έδινε προτεραιότητα στην ποιότητα των πρώτων υλών, στις μικρές μερίδες και στη σταθερότητα των συνηθειών της, ακόμη και όταν το πρόγραμμά της ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Η φιλοσοφία αυτή αντικατόπτριζε και την εικόνα που είχε χτίσει δημόσια: διακριτική πολυτέλεια, μέτρο και συνέπεια.

Σε μια εποχή όπου τα πρωινά γεύματα γεμίζουν συχνά με πολύπλοκες συνταγές, smoothies και εξειδικευμένα συμπληρώματα, το καθημερινό πρωινό της Τζάκι Κένεντι υπενθυμίζει ότι η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βασίζεται σε λίγα, απλά και ποιοτικά υλικά. Ίσως γι’ αυτό εξακολουθεί να συζητείται μέχρι σήμερα, όχι ως μια ακόμη διατροφική μόδα, αλλά ως μια συνήθεια που άντεξε στον χρόνο.