Ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.

Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Το νέο αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει τα εξής:

Η περιοχή θα μετατραπεί σε ζώνη ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, με στόχο την ασφάλεια των γειτόνων της και την ανασυγκρότησή της προς όφελος των κατοίκων.

Αν οι δύο πλευρές αποδεχθούν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε συμφωνημένη γραμμή, ώστε να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Στο διάστημα αυτό όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν, ενώ οι γραμμές επαφής θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την πλήρη αποχώρηση.

Εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι –ζωντανοί και νεκροί– θα επιστραφούν. Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατουμένους από φυλακές υψίστης ασφαλείας και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών. Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, θα παραδίδονται οι σοροί 15 Παλαιστινίων.

Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν στον αφοπλισμό και θα λάβουν αμνηστία. Όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες.

Με την εφαρμογή της συμφωνίας θα επιτραπεί άμεσα η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, με βάση τη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025. Θα αποκατασταθούν υποδομές (νερό, ρεύμα, αποχέτευση), θα ανασυγκροτηθούν νοσοκομεία και φούρνοι, και θα εισαχθεί εξοπλισμός για την απομάκρυνση ερειπίων. Η βοήθεια θα διανέμεται αποκλειστικά μέσω διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, η Ερυθρά Ημισέληνος και άλλοι φορείς. Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει και προς τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τον υπάρχοντα μηχανισμό.

Τη διοίκηση της Γάζας θα αναλάβει μια μεταβατική παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, υπό την εποπτεία του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη διεθνείς προσωπικότητες, ανάμεσά τους και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Το Συμβούλιο θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέχρι να είναι έτοιμη η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει ξανά τη διοίκηση.

Το οικονομικό σκέλος του σχεδίου θα εκπονηθεί από διεθνείς ειδικούς που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής. Στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών και η προσέλκυση επενδύσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Θα ιδρυθεί ειδική εμπορική ζώνη με προνομιακούς δασμούς, σε συνεργασία με συμμετέχουσες χώρες.

Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα. Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να φύγουν ή να επιστρέψουν, ενώ οι κάτοικοι θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν και να χτίσουν μια νέα προοπτική για την περιοχή.