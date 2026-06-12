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Η αντιπαράθεση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλιμακώνεται, με τη Γερμανία να εκφράζει ανοιχτά τις αντιρρήσεις της στην πρόταση που κατέθεσε η Κύπρος στο πλαίσιο της προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς χαρακτήρισε το σχέδιο «οικονομικά μη βιώσιμο» και «ανισόρροπο», ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την άποψή της, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας συμφωνίας.

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Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν προϋπολογισμό που θεωρεί υπερβολικά δαπανηρό και χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Τι προβλέπει η κυπριακή πρόταση

Η κυπριακή πρόταση προβλέπει μείωση περίπου 2% ή 32,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2034 και αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι απαιτούνται βαθύτερες αλλαγές, δίνοντας προτεραιότητα στις δαπάνες για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, με παράλληλη ανακατανομή πόρων από τομείς όπως η γεωργία και η πολιτική συνοχής.

Έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία

Ο Φρίντριχ Μερτς έχει επισημάνει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, οι πολίτες αναμένουν αντίστοιχη αυτοσυγκράτηση και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο ως προς τις δαπάνες όσο και ως προς το διοικητικό κόστος.

Παράλληλα, η Γερμανία επιδιώκει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον νέο προϋπολογισμό εντός του έτους, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, ενδέχεται να δυσχεράνουν την επίτευξη συμφωνίας.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν, πάντως, ότι με τα σημερινά δεδομένα η επίτευξη συμβιβασμού παραμένει δύσκολη.

Το Βερολίνο εμφανίζεται επίσης επιφυλακτικό απέναντι στη δημιουργία νέων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης μόνο εφόσον προκύπτει σαφές ευρωπαϊκό όφελος, ενώ απορρίπτει την πρόταση για επιβολή νέας εταιρικής εισφοράς που βρίσκεται υπό εξέταση.

Η στάση της Γερμανίας προμηνύει δύσκολες διαπραγματεύσεις τους επόμενους μήνες, καθώς η διαμόρφωση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.