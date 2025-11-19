Στο σενάριο της απεντόμωσης που έγινε στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι γονείς με τα δύο μικρά παιδιά τους, εστιάζουν πλέον οι έρευνες των τουρκικών Αρχών για την τραγωδία με την τετραμελή οικογένεια Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία που είχε πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη.

Η εκδοχή της δηλητηρίασης από εντομοκτόνο είναι αυτή που προκρίνεται για τους θανάτους του Σερβέτ και της Τσιγκντέμ Μπετζέκ, καθώς και των παιδιών τους, Καντίρ Μουχαμέτ (6 ετών) και Μάσαλ (3 ετών), που διέμεναν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ της Πόλης. Κι ενώ αναμένεται το τελικό πόρισμα του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η οικογένεια ενδέχεται να επηρεάστηκε από την απεντόμωση που έγινε στο ξενοδοχείο για κοριούς και άλλα έντομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας, το ξενοδοχείο ψεκάστηκε στις 11 Νοεμβρίου περίπου στις 17:00.

Advertisement

Advertisement

Η μητέρα, Τσιγκντέμ Μπετζέκ, είχε δηλώσει πριν πεθάνει ότι είχαν φύγει από το ξενοδοχείο γύρω στις 16:00, δηλαδή μία ώρα πριν την απεντόμωση. Το ίδιο βράδυ, η οικογένεια ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η δηλητηρίαση από απεντόμωση το βασικό σενάριο για την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Τουρκία

Τα εντομοκτόνα στη δικογραφία

Σύμφωνα με λεπτομέρειες που δημοσίευσε η Hürriyet, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά σκευάσματα και οι φωτογραφίες τους συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία. Τα συγκεκριμένα προϊόντα («ROK» και «Filit») ανήκουν σε κατηγορία εντομοκτόνων που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους και βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο. Ειδικός με τον οποίο επικοινώνησε η Hürriyet, ανέφερε ότι αυτά τα σκευάσματα, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να επιφέρουν τον θάνατο όταν υπάρχει έντονη εισπνευστική έκθεση.

Ύποπτη σκόνη

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας που πραγματοποίησε την απεντόμωση, υπάρχουν φωτογραφίες από ικανοποιημένους πελάτες, ανάμεσα στις οποίες φαίνεται και μια ακόμη ουσία σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για κοριούς και άλλα παράσιτα. Σύμφωνα με ειδικούς, το συγκεκριμένο υλικό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην υγρασία και το νερό· όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους, απελευθερώνει φωσφίνη, η οποία διαχέεται στους χώρους που ψεκάζονται και εξοντώνει τα έντομα.

Δείγματα της χημικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στην απεντόμωση, καθώς και οι συσκευασίες των προϊόντων, θα εξεταστούν από το Χημικό Τμήμα του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής. Παράλληλα, έχουν δημοσιοποιηθεί τα πλάνα από τη στιγμή που η οικογένεια, ήδη δηλητηριασμένη, μεταφερόταν με ταξί στο νοσοκομείο.

Η κατάθεση του ταξιτζή

Ο οδηγός ταξί που τους μετέφερε κατέθεσε ότι τα παιδιά έκαναν εμετό μέσα στο όχημα, φτάνοντας στο σημείο να μοιάζει σαν «να έφτυναν αίμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σερβέτ Μπετζέκ (ο πατέρας) τού είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Την προηγούμενη φορά που ήρθα στην Κωνσταντινούπολη είχα σπάσει και το χέρι μου».

Ποινικό μητρώο

Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για επτά ακόμη που κρατούνται. Ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας απεντομώσεων και ο ξενοδόχος βρέθηκε ότι έχουν ποινικό μητρώο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε από τις έρευνες πως η εταιρεία δεν είχε άδεια για τέτοιου τύπου απεντομώσεις.

Ο υπάλληλος της εταιρείας, κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει απεντόμωση στο ίδιο ξενοδοχείο και τον περασμένο Αύγουστο, ενώ την ημέρα του συμβάντος είχε ψεκάσει δωμάτιο με συγκεκριμένα σκευάσματα, αναφέροντας ότι είχε σφραγίσει τις πόρτες με ταινία ώστε να μην διαρρεύσει η μυρωδιά. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας υποστήριξε από την πλευρά του ότι δραστηριοποιούνται εδώ και έξι χρόνια, αλλά δεν έχει καμία εκπαιδευτική πιστοποίηση, δηλώνοντας: «Δεν θυμάμαι από πού αγόρασα τα φάρμακα. Η εταιρεία μου δεν έχει καμία ευθύνη».