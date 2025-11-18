Το βίντεο που κατέγραψε η τετραμελής γερμανική οικογένεια μέσα στο ταξί την περασμένη Τετάρτη αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μετά τη δηλητηρίασή τους. Στα πλάνα, η μητέρα και τα δύο παιδιά εμφανίζονται αδύναμα και αποπροσανατολισμένα στο πίσω κάθισμα, ενώ η κόρη κάνει εμετό σε πλαστική σακούλα που κρατά η μητέρα.

Ο πατέρας, εμφανώς ταραγμένος, προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Τα δύο παιδιά κατέληξαν την ίδια ημέρα, η μητέρα δύο ημέρες αργότερα και ο πατέρας χθες, όταν ο οργανισμός του δεν άντεξε, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τραγωδία. Το υλικό αναδεικνύει την αγωνία των επιβαινόντων και την απεγνωσμένη προσπάθεια να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώνονταν ραγδαία και κανείς δεν είχε καταλάβει τότε την πραγματική αιτία της τραγωδίας τότε.

Advertisement

Advertisement

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin, rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gidiş anları ortaya çıktı. pic.twitter.com/VWOqwKWcs1 — ENSONHABER (@ensonhaber) November 18, 2025

«Φάγαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε»

Στο μεταξύ, ο ταξιτζής που μετέφερε την οικογένεια, στην κατάθεσή του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: «Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε». Μου είπε: «Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο». Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μια πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν μιλούσα με τον πατέρα, είπε: “Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη· πέρσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία”».