Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, μονάδες της αστυνομίας διεξήγαγαν επιχείρηση σε σπίτι όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι διέμεναν τζιχαντιστές στη Γιάλοβα, στα παράλια στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Ουδείς από τους τραυματίες πιστεύεται πως βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το TRT Haber.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV, οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ εναντίον των αστυνομικών όταν εισέβαλαν στο οίκημα.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας στάλθηκαν στην περιοχή από την Μπούρσα (Προύσα) για να υποστηρίξουν την επιχείρηση, κατά τις πληροφορίες του NTV.

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση 115 φερόμενα ως μέλη του ΙΚ, τα οποία κατ’ αυτή απεργάζονταν σχέδια για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, οι φερόμενοι ως τζιχαντιστές σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν ιδίως μη μουσουλμάνους.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, στην τζιχαντιστική οργάνωση είχε αποδοθεί από τις αρχές η ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Τουρκία, ιδίως εναντίον του βασικού αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, τον Ιούνιο του 2016, και νυχτερινού κλαμπ –του Ρέινα— ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2017, με 48 και 39 νεκρούς αντίστοιχα.

Πηγή: AΠΕ ΜΠΕ