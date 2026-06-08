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Ένα από τα πιο επιτυχημένα scooter της αγοράς περνά σε μια νέα εποχή, καθώς η Honda ξεκίνησε την παραγωγή του στην Τουρκία, καθιστώντας το το πρώτο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας που κατασκευάζεται στη γειτονική χώρα.

Η Honda ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με το πρώτο δίκυκλο που παράγεται σε τουρκικό έδαφος να έχει ήδη βγει από τη γραμμή παραγωγής και να βρίσκεται διαθέσιμο στους εκθεσιακούς χώρους της χώρας.

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Πρόκειται για το Honda PCX125, ένα από τα δημοφιλέστερα scooter της γκάμας της Honda, το οποίο πλέον κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της Honda Türkiye Motosiklet στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026 και το μοντέλο διατίθεται ήδη μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της εταιρείας στην Τουρκία, αποτελώντας το πρώτο απτό αποτέλεσμα της επένδυσης που πραγματοποιεί η Honda στη χώρα.

Ένα scooter με ισχυρή φήμη στην αγορά

Η νέα μονάδα παραγωγής της Honda στην Τουρκία έχει δυνατότητα κατασκευής έως και 100.000 μοτοσικλετών τον χρόνο, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Honda για την περιοχή και σηματοδοτεί μια νέα φάση στην παραγωγική της δραστηριότητα.

Το Honda PCX125 συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα scooter της κατηγορίας του, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των αναβατών χάρη στην πρακτικότητα, την οικονομία χρήσης και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα μοντέλα της Honda.

Σχεδιασμένο κυρίως για τις ανάγκες της αστικής μετακίνησης, διαθέτει σέλα με ύψος 763 χιλιοστά, αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα χωρητικότητας 30,4 λίτρων, σύστημα συνδεσιμότητας Honda RoadSync και τον γνωστό μονοκύλινδρο κινητήρα eSP+, ο οποίος δίνει έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και στην ομαλή λειτουργία.

Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώνει η Honda, η μέση κατανάλωση του PCX125 διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 8,1 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 385 χιλιόμετρα χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

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Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει επίσης το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Honda Selectable Torque Control, ABS στον εμπρός τροχό, δισκόφρενα εμπρός και πίσω, ψηφιακό πίνακα οργάνων 5 ιντσών, καθώς και μια σειρά τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Γιατί η Honda επέλεξε το PCX125

Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου για την έναρξη της παραγωγής στην Τουρκία μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το PCX125 διαθέτει ισχυρή εμπορική παρουσία και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες προτάσεις της κατηγορίας του.

Με αυτή την κίνηση, η Honda εγκαινιάζει τη νέα παραγωγική της δραστηριότητα με ένα προϊόν χαμηλού επιχειρηματικού ρίσκου και υψηλής εμπορικής δυναμικής. Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι η τοπική παραγωγή θα συμβάλει τόσο στην ταχύτερη κάλυψη των αναγκών της τουρκικής αγοράς όσο και στη μελλοντική ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή.

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Όσον αφορά την τιμή του μοντέλου, στην Ελλάδα το Honda PCX125 διατίθεται από 3.390 ευρώ, ενώ στην Τουρκία η τιμή εκκίνησης ανέρχεται στις 189.000 τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 3.554 ευρώ.