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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στα Άδανα της Τουρκίας όταν οδηγός λεωφορείου φαίνεται να αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι και να προσέκρουσε σε τοίχο της αστυνομικής σχολής της περιοχής.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (10/6/2026) στην Τουρκία, μέσα από κάμερα ασφαλείας που είχε μέσα το λεωφορείο και κατέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης.

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⚪️ Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/g6CeXUvrSh — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) June 10, 2026

Τραυματίστηκαν επτά επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή του ατυχήματος. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, ο 27χρονος οδηγός φαίνεται να κοιμάται ενώ βρίσκεται στο τιμόνι και να προσκρούει σε τοίχο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζεται.