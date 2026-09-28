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Συνεχίζονται οι διώξεις ανθρώπων στην Τουρκία που εκφράζουν διαφορετική άποψη από αυτή της κυβέρνησης Ερντογάν με τον 32χρονο κωμικό stand up Ντενίζ Γκεκτάς να καταλήγει στη φυλακή για 19 μήνες μετά την απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης που τον έκρινε ένοχο για «εξύβριση του προέδρου».

Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από την τρίμηνη προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του. Ο Ντενίζ Γκεκτάς, γνωστός για το σαρκαστικό του χιούμορ και την καυστική πολιτική του σάτιρα, αθωώθηκε για την κατηγορία του «εγκωμιασμού εγκλήματος», αλλά καταδικάσθηκε για «εξύβριση του προέδρου και προσβολή θρησκευτικών αξιών».

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