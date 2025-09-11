Τη σύλληψη 10 διευθυντικών στελεχών της εταιρείας Can Holding, για απάτη, διέταξε ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης. Διατάχθηκε επίσης η κατάσχεση των ενεργητικών τους, τα οποία περιλαμβάνουν 3 μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, «κατασχέθηκαν για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης.

Η Can Holding έχει στην ιδιοκτησία της πρατήρια καυσίμων, σχολεία και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ενώ το Δεκέμβριο 2024 απέκτησε 3 τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων το κανάλι οικονομικών ειδήσεων Bloomberg HT, (δημιουργήθηκε το 2010 σε σύμπραξη με την Bloomberg News).

«Η επιχείρηση με στόχο την Can Holding, επίσης ιδιοκτήτρια των Haberturk και Bloomberg HT […] θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον έλεγχο της κυβέρνησης επί των μέσων ενημέρωσης, με κίνητρο τη βούληση για μονοφωνία», σχολίασε ο Ερόλ Οντέρογλου, ο αντιπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.