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Η δικαιοσύνη ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατηγορώντας τον καλλιτέχνη για δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών μέσω του περιεχομένου που δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

Το επίμαχο βίντεο με τη σατιρική παράσταση του κωμικού έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube από τα τέλη Ιουνίου.

Η σύλληψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δικαστικών ερευνών που στοχεύουν καλλιτέχνες και επικριτικές φωνές έναντι της κυβέρνησης στη χώρα.

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Ένας διάσημος Τούρκος κωμικός, γνωστός για τις stand-up εμφανίσεις του που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο, συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατηγορούμενος για προσβολή του Ισλάμ, σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές.

Η σύλληψη του 32χρονου Ντενίζ Γκοκτάς έρχεται εν μέσω ενός κύματος καταστολής που στοχεύει όποιον θεωρείται επικριτική φωνή κατά της ισλαμιστικής-συντηρητικής κυβέρνησης και των αξιών της. Ένας αυξανόμενος αριθμός δικαστικών ερευνών στοχεύει μουσικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

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«Ο Ντενίζ Γκοκτάς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου», τόνισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «185 καταγγελίες» σχετικά με τις παραστάσεις του κωμικού και ξεκίνησε έρευνα για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών της Τουρκίας».

Ένα stand-up του, που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιουνίου, ανέβηκε ως βίντεο 90 λεπτών στο YouTube στις 24 Ιουνίου και από τότε έχει σχεδόν εννέα εκατομμύρια προβολές.

Στο σόου, ο κωμικός δίνει μια σατιρική ματιά στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, με αναφορές στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κύριο αντίπαλό του, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του οποίου η συλλήψη τον Μάρτιο του 2025 πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις.

🔴 KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ'A "TERS KELEPÇE"



"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi SONRASI iktidarın hedefi olan komedyen Deniz Göktaş, yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye döndü ve havalimanında gözaltına alındı. DHA tarafından paylaşılan görüntülerde Deniz Göktaş'a "ters kelepçe"… pic.twitter.com/De3QXIIMUM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 2, 2026

Εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο περιέχει «προσβλητική γλώσσα που συνιστοά ποινικό αδίκημα».

Ο Γκοκτάς -ο οποίος είχε δηλώσει στο X ότι βρισκόταν στο εξωτερικό για διακοπές- συνελήφθη κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο σήμερα. Ο γεννημένος στην Άγκυρα κωμικός ξεκίνησε την καριέρα του στο stand-up σε ένα κλαμπ της Κωνσταντινούπολης το 2019. Έκτοτε έχει κάνει εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ