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Ο εκπρόσωπος του κόμματος YENİ Parti κατηγόρησε το ζεύγος για κερδοσκοπικές κινήσεις με μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας Özata Denizcilik, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η πρώην υπουργός ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποδέχεται την παραίτησή της στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για χειραγώγηση της αγοράς.

Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη υποβάλει ποινικές καταγγελίες κατά έντεκα προσώπων για την ίδια υπόθεση, ενώ η αντιπολίτευση ζητά περαιτέρω εξηγήσεις.

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Πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στην Τουρκία η παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και αντιπροέδρου του κυβερνώντος AKP, μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές της ίδιας και του συζύγου της.

Η Καγιά ανακοίνωσε την αποχώρησή της από όλα τα κομματικά της καθήκοντα, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε δεκτή την παραίτησή της.

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Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα των τουρκικών Αρχών για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων και έχει αποκτήσει πλέον σαφή πολιτική διάσταση.

Στο επίκεντρο οι μετοχές της Özata Denizcilik

Οι καταγγελίες προήλθαν από τον εκπρόσωπο του YENİ Parti, Ζεϊνέλ Εμρέ, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο τις συναλλαγές της Καγιά και του συζύγου της, Ιλιάς Καγιά, με μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας Özata Denizcilik.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Εμρέ, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά φέρεται να επένδυσε περίπου 63,4 εκατομμύρια τουρκικές λίρες και να πούλησε τις μετοχές της έναντι περίπου 1,34 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο σύζυγός της, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, επένδυσε περίπου 99,7 εκατομμύρια λίρες και εισέπραξε περίπου 826 εκατομμύρια λίρες από τις πωλήσεις.

Συνολικά, οι επίμαχες συναλλαγές αφορούν περίπου 163 εκατομμύρια λίρες επενδύσεων και περίπου 2,17 δισεκατομμύρια λίρες από τις πωλήσεις.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν καταγγελίες της αντιπολίτευσης και δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

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Η παραίτηση της Καγιά

Σε ανακοίνωσή της, η Καγιά ανέφερε ότι θεωρεί απαραίτητο να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί χωρίς να παραμείνει οποιαδήποτε αμφιβολία.

Όπως υποστήριξε, η αποχώρησή της από τα κομματικά αξιώματα αποσκοπεί στο να πραγματοποιηθεί η έρευνα ανεξάρτητα από τη θέση που κατείχε στο AKP.

«Όποιος κι αν είναι, οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν σε όλες τους τις διαστάσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

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Έρευνα για χειραγώγηση της αγοράς

Η υπόθεση Καγιά εξελίσσεται παράλληλα με ευρύτερη έρευνα των τουρκικών Αρχών για χειραγώγηση και απάτη στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η έρευνα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει δικαστικές διαδικασίες σε βάρος προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου τον έλεγχό της για τη μετοχή της Özata Denizcilik και υπέβαλε ποινική καταγγελία κατά 11 προσώπων. Παράλληλα, επιβλήθηκε διετής απαγόρευση συναλλαγών στη συγκεκριμένη μετοχή σε 13 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ ανακλήθηκαν οι επαγγελματικές άδειες πέντε στελεχών.

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Το ερώτημα για τον χρόνο των συναλλαγών

Το βασικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης αφορά, μεταξύ άλλων, τον χρονισμό των αγοραπωλησιών.

Ο Ζεϊνέλ Εμρέ υποστήριξε ότι η χρονική συγκυρία των συναλλαγών δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρχε προηγούμενη γνώση για τις εξελίξεις στην αγορά.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποτελέσει δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.

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«Όποιος έχει ευθύνη θα λογοδοτήσει»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε ήδη τοποθετηθεί για την ευρύτερη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς και δεν συνιστά συστημικό κίνδυνο για την τουρκική οικονομία.

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Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι όποιος έχει ευθύνη θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου.

Ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, μετά την παραίτηση της Καγιά, επανέλαβε ότι όλες οι καταγγελίες θα διερευνηθούν και ότι, εφόσον προκύψουν παρανομίες, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη.

Η αντιπολίτευση ζητά απαντήσεις

Η παραίτηση της Καγιά έδωσε νέα πολιτική διάσταση στην υπόθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές και τις πολιτικές διασυνδέσεις που έχουν αναφερθεί γύρω από την υπόθεση.

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Ο αρχηγός του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, έθεσε δημόσια ερωτήματα προς τον Ερντογάν σχετικά με το εάν γνώριζε τις συγκεκριμένες εξελίξεις, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από το χρηματιστηριακό επίπεδο στο πολιτικό.

Παράλληλα, στελέχη του ίδιου του AKP είχαν ζητήσει προηγουμένως είτε την παραίτηση της Καγιά, εφόσον οι καταγγελίες ευσταθούν, είτε την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη για τη διάψευσή τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη

Η παραίτηση της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί εις βάρος της.

Το ενδιαφέρον των τουρκικών Αρχών στρέφεται πλέον στις επίμαχες χρηματιστηριακές συναλλαγές, στο ευρύτερο κύκλωμα της υπόθεσης και στο εάν θα προκύψουν στοιχεία για χειραγώγηση της αγοράς ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να κρίνει εάν οι καταγγελίες θα επιβεβαιωθούν ή θα διαψευστούν, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αντιδράσεις στην Τουρκία.