Το τουρκικό αφήγημα πως η εισβολή του 1974 στην Κύπρο ήταν απάντηση σε βίαιες πράξεις καταστολείς από Ελληνοκύπριους επαβέλαβε η Άγκυρα, κάνοντας λόγο για «θηριωδίες» και για «ελληνοκυπριακές συμμορίες» που δραστηριοποιούνταν στο νησί.

Ειδικότερα, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα, παρουσία του Τουφάν Ερχιουρμάν, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έκανε ανάρτηση στο X, στην οποία αναφέρεται πως «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στρατιωτών».

Η εκδήλωση στα κατεχόμενα είχε τίτλο «Η Τουρκία και η ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” Τιμούν τους Στρατιώτες τους». Πραγματοποιήθηκε στο στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης, με αφορμή τη λεγόμενη «Εβδομάδα Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων».

«Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Κυπριακό Τουρκικό λαό», τονίζεται μεταξύ άλλων στην προκλητική ανάρτηση.