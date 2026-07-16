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Οι στρατιώτες με χαμηλά επίπεδα της ορμόνης θα έχουν την επιλογή να υποβληθούν εθελοντικά σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για ενίσχυση της μαχητικότητάς τους.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος για το εν ενεργεία προσωπικό και τους έφεδρους τίθεται σε άμεση ισχύ, προκαλώντας αντιδράσεις για πιθανούς κινδύνους στην υγεία.

Ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές παρενέργειες της θεραπείας, όπως η στειρότητα και ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος για τους συμμετέχοντες στο νέο πρόγραμμα.

Το Πεντάγωνο δεν διευκρίνισε εάν το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει το γυναικείο προσωπικό ή αν θα αφορά αποκλειστικά τους άνδρες του στρατεύματος.

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Μια νέα ασύληπτη απόφαση έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, να την ανακοινώνει προκαλώντας ηθικά ερωτηματικά για την υγεία χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από 30 ετών και άνω οι οποίοι θα αναγκάζονται να λαμβάνουν ενέσιμη τεστοστερόνη για να είναι πιο μαχητικοί.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, συνοδευόμενο από το μήνυμα «Υπουργείο Υψηλής Τάσης», ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου τεστοστερόνης για τον στρατό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι στρατιώτες έχουν «τα σωστά επίπεδα τεστοστερόνης για να λειτουργούν στο μέγιστο», αναφέρει το BBC.

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Με τα «σωστά επίπεδα» τεστοστερόνης να μην διευκρινίζεται εάν θα ακολουθούν τα ιατρικά δεδομένα, όσοι Αμερικανοί στρατιώτες εντοπίζονται με μη επαρκή επίπεδα θα τους «προσφέρεται η επιλογή» να υποβληθούν «εθελοντικά» σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.

Για όσους είναι κάτω των 30 ετών, ο έλεγχος θα είναι προς το παρόν προαιρετικός.

Ο Χέγκσεθ δεν ανέφερε εάν το πρόγραμμα ελέγχου θα ισχύει και για τις γυναίκες, των οποίων τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται επίσης με την ηλικία.

Ο Αμερικανικός στρατός το απαγόρευε μέχρι σήμερα

Η χορήγηση τεστοστερόνης για μη ιατρικούς λόγους, όπως η τεχνητή αύξηση της μυϊκής μάζας χωρίς συνταγή, απαγορεύεται αυστηρά στον στρατό. Ομως ο Χέγκσεθ τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα «δεν αφορά τεχνητή ενίσχυση».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος για ανεπάρκεια τεστοστερόνης τίθεται σε ισχύ αμέσως για όλο το εν ενεργεία προσωπικό και τους έφεδρους ηλικίας 30 ετών και άνω.

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Ερωτηθείς εάν θα εξεταστούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες και εάν οι γυναίκες θα είναι επιλέξιμες για αξιολογήσεις για θεραπείες με βάση τα οιστρογόνα κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεν έχει περαιτέρω σχόλια.

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε να είναι διαθέσιμος ο έλεγχος ορμονών τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.

Η Δημοκρατική βουλευτής Κρίσι Χουλαχάν, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, χαρακτήρισε το μέτρο Χ «την τελευταία εμμονή στον πολιτισμικό πόλεμο του Χέγκεθ».

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Ο Δρ. Μοχίτ Κέρα, ο οποίος ηγήθηκε μιας επιτροπής του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τον έλεγχο και τη χρήση τεστοστερόνης στον στρατό, δήλωσε στο BBC ότι όλοι οι άνδρες άνω των 30 ετών θα πρέπει να εξεταστούν.

Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της ορμονοθεραπείας

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της ορμονοθεραπείας είναι η αυξημένη μυϊκή μάζα, η μειωμένη αποθήκευση λίπους και ο χαμηλότερος κίνδυνος κατάθλιψης. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας.

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«Εάν οι νέοι άνδρες λαμβάνουν τεστοστερόνη, μπορεί να τους κάνει στείρους. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί», είπε ο Kέρα. Πρόσθεσε ότι υπάρχει επίσης πιθανός αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Η ανακοίνωση του Χέγκσεθ έρχεται μετά την προσπάθεια του Υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κέννεντυ Jr., και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης να άρουν τα εμπόδια που εμποδίζουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν τεστοστερόνη σε άνδρες.

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