Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Πέμπτη, 30/4, από το Οβάλ Γραφείο, κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν «πόλεμο», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το Ιράν «πεθαίνει για συμφωνία».

«Το Ιράν πεθαίνει για να κάνει μια συμφωνία. Μπορώ μόνο να σας πω αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τόνισε: «Είτε θα μας δώσουν την ”πυρηνική σκόνη”, ή θα την πάρουμε». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από εμένα και μερικούς άλλους», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επαφές συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε επίσης: «Έχουμε πρόβλημα επειδή κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι ηγέτες τους. Αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα».

«Oι ηγέτες τους “έχουν φύγει” (νεκροί) μαζί με τον στρατό τους, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και δεν τους έχει απομείνει τίποτα σημαντικό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας. Θέλω να πω, οι ηγέτες τους “έχουν φύγει”. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά από αυτούς», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «οι ηγέτες πρώτης βαθμίδας “έχουν φύγει”, οι ηγέτες δεύτερης βαθμίδας “έχουν φύγει” και τώρα έχουμε να κάνουμε με τους ηγέτες τρίτης βαθμίδας. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «Τα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους έχουν κλείσει περίπου 82%. Τα εργοστάσια κατασκευής πυραύλων τους έχουν κλείσει σχεδόν 90%».

Πιθανή απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία – Ισπανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία.

«Ναι, είναι πιθανό», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες. «Γιατί να μην το έκανα; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία φέρθηκε απαίσια, απολύτως απαίσια», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την ενόχλησή του για την απόφαση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην εμπλακούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.