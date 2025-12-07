Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποσυρθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ σε σχόλια που έκανε σε μια διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή.

Σε μια μακρά επίθεση εναντίον του σκοπού της συνέχισης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας εγκατέλειψαν τη χώρα τους, αφήνοντας «αυτούς που θεωρούσαν ως την αγροτική τάξη» να πολεμήσουν στον πόλεμο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά είναι βασική φιγούρα στο κίνημα Maga. Η παρέμβασή του αντικατοπτρίζει την αντιπάθεια ορισμένων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση και έρχεται σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ασκεί πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει ποτέ τις εκλογές αν τελειώσει.

Επίσης, επέκρινε την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, από την οποία η Ρωσία μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Περιέγραψε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε ότι παρατήρησε αυτό το καλοκαίρι, μια μέρα στο Μονακό, ότι το 50% των σούπερ αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε ότι αυτά τα (σ.σ χρήματα) τα κέρδισαν στην Ουκρανία;» ρώτησε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό ο πατέρας του – ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει απλά, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το κάνει, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών».