Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια εννιάχρονη έχασε τη ζωή της στη λίμνη Κόμο την Τρίτη, αφού παρασύρθηκε από τα ρεύματα ενώ κολυμπούσε με συγγενείς της.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό διαθέτει προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης της κολύμβησης λόγω της απότομης κλίσης του βυθού.

Οι ιταλικές Αρχές οργάνωσαν μεγάλη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή δυτών, ελικοπτέρων και σκαφών για τον εντοπισμό του παιδιού.

Οι προσπάθειες των ομάδων διάσωσης ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας με την ανάσυρση της σορού του κοριτσιού από το νερό.

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Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση μιας 9χρονης το μεσημέρι της Τρίτης (22/7) στην περιοχή Giardini a Lago, μπροστά από τον Ναό του Βόλτα, στη λίμνη Κόμο. Το παιδί βούτηξε στο νερό, όμως δεν κατάφερε να βγει ξανά στην επιφάνεια. Έπειτα από πολύωρες έρευνες, δύτες εντόπισαν αργά το βράδυ τη σορό του, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την Corriere Adriatico, η 9χρονη Arwa Rfali εξαφανίστηκε περίπου στις 15:00, ενώ κολυμπούσε μαζί με ξαδέρφια της. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φέρεται να παρασύρθηκε από τα ρεύματα της λίμνης, σε μικρή απόσταση από την ακτή. Παρότι στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται η κολύμβηση και υπάρχουν σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες σε πολλές γλώσσες, η περιοχή εξακολουθεί να προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό λουομένων.

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#Como, intervento dei #vigilidelfuoco nel primo bacino del lago, zona Tempio Voltiano: in corso le ricerche di una bambina di 10 anni. Impegnati soccorritori fluviali e sommozzatori [#21luglio 18:15] pic.twitter.com/d24oy3Yivm — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 21, 2026

Ούτε τα ξαδέλφια της που έπαιζαν μαζί της στο νερό ούτε οι ενήλικες που στέκονταν στην ακτή πρόσεξαν εγκαίρως τι είχε συμβεί. Ο βυθός, σε εκείνο το σημείο, έχει ομαλή κλίση για μερικά μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια βαθαίνει απότομα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», έχουν καταγραφεί πνιγμοί στο παρελθόν.

Dramma a Como, bambina di 9 anni fa il bagno nel lago e non riemerge VIDEO #ANSA pic.twitter.com/JtLUyvnHQW — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 21, 2026

Αμέσως μετά τη δήλωση της εξαφάνισης του παιδιού από τους γονείς του, οι ιταλικές Αρχές κινητοποιήθηκαν, στήνοντας μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Στις έρευνες συμμετείχαν σκάφη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ειδικές ομάδες δυτών, δύο ελικόπτερα, καθώς και ασθενοφόρα που παρέμεναν σε ετοιμότητα στην περιοχή. Ύστερα από πολύωρες προσπάθειες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης με τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού του 9χρονου κοριτσιού.

È stato recuperato nella tarda serata di ieri il corpo della bambina che nel primo pomeriggio si era tuffata nel lago di #Como senza più riemergere. Nella zona c'è il divieto di balneazione pic.twitter.com/W8jfgG9vhC — Tg2 (@tg2rai) July 22, 2026

Οι γονείς της 9χρονης, σε κατάσταση σοκ μετά την τραγωδία, συνοδεύτηκαν στο αστυνομικό τμήμα από τις Αρχές. Το κοριτσάκι είχε φτάσει στην Ιταλία μόλις πριν από λίγες ημέρες από το Μαρόκο μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με συγγενείς που ζουν εδώ και χρόνια στην επαρχία της Μόντσα. Πριν επισκεφθούν τη λίμνη Κόμο, είχαν συναντηθεί με θείους και ξαδέλφια, με τους οποίους επρόκειτο να περάσουν χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.