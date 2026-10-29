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Στο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους μία Γαλλίδα, μία Ελβετή και μία γυναίκα από τη Νικαράγουα.

Ο οδηγός του φορτηγού ήταν ο μοναδικός επιζών του συμβάντος, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια προσπάθειας διέλευσης του φουσκωμένου ποταμού.

Η συμπρόεδρος της χώρας Ροσάριο Μουρίγιο προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι διασχίσεις ποταμών με ισχυρά ρεύματα μετά το τραγικό περιστατικό.

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Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές τριών νεαρών γυναικών στη Νικαράγουα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους όταν το αγροτικό φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η 24χρονη Γαλλίδα vlogger Έμα Μαρί Λοράν, η 20χρονη Ελβετή Νοέλ Λούσερ και η 19χρονη Κάρεν Λόπες Μοντάνο από τη Νικαράγουα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Prensa της Νικαράγουας, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου, ενώ οι τρεις φίλες εξερευνούσαν τη βόρεια περιοχή της χώρας.

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Το Toyota Hilux στο οποίο επέβαιναν επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό Ναουαλάπα, ο οποίος είχε φουσκώσει λόγω των νερών. Κατά τη διέλευση, το όχημα αντιμετώπισε προβλήματα και παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα, με αποτέλεσμα οι τρεις γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Ο οδηγός, Μαρτίν Χεράρδο Γκαρσία Χιρόν, ήταν ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος.

🚨 UN VOYAGE QUI VIRE AU DRAME L’influenceuse française Emma Marie Laurent, 24 ans, a perdu la vie au Nicaragua. Son pick-up a été emporté par une rivière en crue. Deux autres jeunes femmes de 19 et 20 ans ont aussi péri. https://t.co/zhOHM6lgMI — La Preskription (@lapreskription) October 28, 2026

«Τα ποτάμια είναι παραπλανητικά»

Τη σοβαρότητα των κινδύνων που κρύβει η διέλευση ποταμών με ισχυρά ρεύματα υπογράμμισε η συμπρόεδρος της Νικαράγουας, Ροσάριο Μουρίγιο, σχολιάζοντας την τραγωδία.

«Διέσχισαν ένα ποτάμι σε μια στιγμή που δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Τα ποτάμια είναι παραπλανητικά. Νομίζεις ότι είναι ήρεμα και ξαφνικά έρχεται το ρεύμα και έχουμε τραγωδίες σαν κι αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η ζωή της 24χρονης vlogger ανάμεσα σε ταξίδια και περιπέτειες

Η Έμα Μαρί Λοράν είχε αποκτήσει περισσότερους από 43.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιραζόταν εικόνες και στιγμές από τα ταξίδια της σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Περιγράφοντας τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που ζούσε ανάμεσα σε δύο βαλίτσες, κατέγραφε τις περιπέτειές της, τις μετακινήσεις της με βαν και την καθημερινότητά της μακριά από μια σταθερή βάση.

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Στις ταξιδιωτικές της διαδρομές είχε εξερευνήσει περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Καραϊβικής, μετατρέποντας τις εμπειρίες της σε περιεχόμενο που μοιραζόταν με το διαδικτυακό της κοινό.

Το ταξίδι στη Νικαράγουα, που είχε σχεδιαστεί ως ακόμη μία περιπέτεια, έμελλε να εξελιχθεί σε τραγωδία, στερώντας τη ζωή από τις τρεις νεαρές γυναίκες.

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