Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 279 είναι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.
Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Μεταξύ των νεκρών είναι ένας πυροσβέστης.
Δείτε live εικόνα από το σημείο:
Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες.
Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.
Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.
Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.
Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.